Rubi: "Sigo convencido de que vamos a hacer más de 50 puntos"

"Sabemos que cada vez nos quedan menos oportunidades para poder luchar por engancharnos arriba. El que se desconecte, jugará en otra temporada, pero conmigo jugarán los que estén conectados. Hacer 17-18 de 30 puntos por qué no va a ser posible. Es nuestra obligación. Todos los rivales tienen que jugar contra el Barcelona o el Real Madrid. Creo que lo podemos conseguir. Es muy difícil que acabemos satisfechos con la temporada, pero sigo pensando que es posible que el Betis superé los 50 puntos. Venimos de una decepción muy grande el pasado jueves, aunque estoy convencido de que vamos a hacer más de 50 puntos", comenzaba diciendo Rubi en sala de prensa, admitiendo que hicieron "un muy mal partido" y que les "penalizaron también algunas acciones". Por ejemplo, hicieron "más faltas que el rival", lo que le lleva a la conclusión de que no intepretaron bien el partido".

Y eso que tuvieron casi tres meses para prepararlo: "Estábamos enchufados y activados; nos nos pilló desprevenidos. Nadie en ese vestuario pensaba que íbamos a dar un nivel tan bajo. No dimos el nivel en velocidad, chispa, etcétera, pero porque no supimos interpretar bien el juego; había que atacar los espacios, no jugar al pie. En cuanto a distancia recorrida, aunque no solemos tener números muy altos, estuvimos por encima de nuestra media. Sabemos que hay futbolistas a los que les cuesta 2-3 partidos estar a su nivel, aunque se entrenen bien".

Y el míster verdiblanco habló de otros temas de actualidad a continuación.

¿Se siente amenazado?: "He hablado estos días con la directiva, como cada semana. Me han mostrado su disgusto por el partido del otro día. Yo también lo estoy. No supimos jugarlo. Es un muy buen rival, pero nunca había estado en un equipo al que le piten penaltis con tanta facilidad. ¿Ultimátum? No tengo ninguna señal desde dentro que me diga que es así. Parece que todo lo malo que salió el jueves es mi responsabilidad; es así, es mi trabajo. Los entrenadores nos sometemos a un examen cada partido y sabemos de la importancia de ganar. Más allá de mi decepción, lo que siento es que ante el Granada lo vamos a sacar adelante. Los jugadores no notan en mi día a día más nervionismo ni nada por el estilo; no pueden ver a un entrenador que pierde el Norte. Que un entrenador pase de medio valer tras ganar al Real Madrid a no valer nada no creo que sea la línea adecuada; sólo nos queda seguir trtabajando"

No mejoró tras el descanso: "Para mí, el equipo empezó en la segunda parte un poquito mejor y se nos fue en esas dos jugadas: el robo a Guido con falta que propicia esa sucesión de córners y ese penalti que... bueno, no se suele pitar. Tenemos que darnos cuenta de que no es siempre jugar al pie y pases atrás. Cuando un rival te presiona tan bien como el Sevilla el otro día, a veces hay que atacar la espalda de esos defensas y laterales. Estaba convencido de que el equipo lo iba a hacer en la segunda parte"

Cambios ante el Granada: "No podíamos decir claramente qué jugadores estaban tocados, pues dábamos una ventaja al rival. Han pasado cuatro días y, sin lugar a dudas, va a haber cambios. Los que no jugaron han trabajado a mayor ritmo que los que salieron de inicio, algunos de los cuales no aprovecharon del todo la oportunidad. Este periodo le ha venido bien a algunos de los que arrastraban molestias, aunque no a todos"

No hay 'plan B': "Aunque a veces no se vea, pretendemos que el equipo sea rico en muchas facetas. No sólo en lo bueno y bonito, ser atrevidos al sacar el balón desde atrás. Fuera nos cuesta muchísimo más, pero creo que en casa sí hemos mostrado otras cosas. No quiero ni mucho menos que el Betis juegue al balonazo, porque vine con la intención de dar continuidad a una idea de juego y mejorar esa propuesta. Seguramente, con un par de amistosos habríamos detectado esos errores antes de jugar (el derbi). Creo que el aficionado del Betis ha podido ver buenos partidos esta temporada. Fuera sí es verdad que no hemos dado con la tecla. Por eso, sobre todo, me siente muy en deuda con un club y una gente que me han tratado muy bien"

¿Mejor sin presión ambiental?: "El campo vacío no nos viene bien. Ellos quieren tener a su afición apoyando. Aunque al principio del partido nos tocaría asumir que es un día complicado y habría reprimenda, pero no hay una afición igual; te lleva en volandas si haces las cosas bien; no hay una igual en el mundo"

¿Cómo están los jugadores?: "Ellos están dolidos y preocupados, con ganas de hacer mejor las cosas. Creo que la clave está en corregir lo que hacemos mal, con unos conceptos que ya tenemos. La referencia del Madrid es buena y la última es mala. Hay que tener claro lo que hacemos y potenciarlo"

Borja Iglesias sigue sin rendir: "Loren tenía un problema físico. Me da igual ya que lo sepan en el Granada. Pero, sobre Borja, creo que, aunque no le estén saliendo bien las cosas, fue el menos culpable el otro día. Al delantero centro, si no le llegan balones..."