'Empate técnico' entre Marcelino y Pellegrini para suplir a Rubi

Marcelino o Pellegrini, dos técnicos contrastados, con una trayectoria importante a sus espaldas y títulos en su haber serían los favoritos para ocupar el banquillo del Betis la próxima temporada en lo que representaría un salto de calidad con respecto a la apuesta realizada hasta ahora por la entidad, basada en un estilo que, de momento, apenas está dando resultados.

La opción, desvelada por este diario, de que el extécnico del Valencia fuera el elegido y que podría llegar junto a Mateo Alemany o, más probablemente, Pablo Longoria, su sustituto como director deportivo en el Valencia, cobra enteros tras un derbi que decepcionó al beticismo y cuyas críticas al equipo llegaron hasta del propio Alexis, quien sería el encargado de buscar un sustituto para Rubi en caso de que no siguiera. El exjugador canario, que en este clima de crisis e incertidumbre no se había planteado cambiar al entrenador bético, estaría trabajando para afinar en la búsqueda de un posible sustituto para el catalán, que se juega su futuro a partir esta noche.

Una vez que Quique Setién fichó por el Barça, todo hacía indicar que Javi García era el entrenador que generaba más consenso, pero no es el único y, de hecho, el ex del Málaga, Rubin Kazan o Watford no es el entrenador que más ilusiona a los aficionados una vez que han aparecido nombres con más caché y enjundia. Así, en ESTADIO Deportivo hemos querido pulsar la opinión de nuestros lectores con la 'Encuesta Helvetia', con una pregunta muy directa: ¿Quién debería ser el técnico del Betis la próxima temporada?

Y ahí se produce un empate técnico entre el ex del Real Madrid o del Manchester City, Manuel Pellegrini, y Marcelino García Toral, muy por delante de un Rubi que, incluso con estos resultados y tras el derbi sevillano, sigue gustando más que Javi Gracia.

De hecho, estos mismos aficionados no culpaban tampoco al actual entrenador del Betis de la derrota y la pobre imagen del equipo verdiblanco en el Sánchez-Pizjuán y apuntaban en sus acusaciones al campo (jugadores) y al palco.