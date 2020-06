Los 'líos' de la Roma abren la puerta del Betis a Pedro

La complicada situación que vive la Roma y que tiene enfrentados a su dueño James Pallotta, y a su director deportivo Gianluca Petrachi no sólo podría afectar de forma indirecta al Betis con la salida Pau López, que podría marcharse rumbo a la Premier League, sino directamente, pues la situación de uno de los objetivos de este año, el tinerfeño Pedro Rodríguez, podría quedar ahora en el 'limbo'.

Según asegura La Gazzetta dello Sport, el principal motivo de las discrepancias entre Petrachi y Pallotta seria, precisamente, el fichaje de Pedro. Según este medio, el dueño se niega a dar el visto bueno al acuerdo que el director deportivo romano habría llegado con el canario y del que se hacían eco tanto en Italia como en Inglaterra.

El problema está, como ya se sabe, en que Pallotta no quiere hacer fichajes mientras no haya ingresos. Y, por eso, Petrachi admitía que deberían ingresar no menos de 50 millones de euros en los próximos meses.

Ante esto, la situación de Pedro cambia cuando ya parecía haber tomado una decisión y ofertas no le faltan. Al tanteo del Betis se unen otros clubes de la entidad de la Juventus, que se había interesado por él, y también fue ofrecido a un Valencia necesitado que sigue buscando jugadores a coste cero.