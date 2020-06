Canales: "No nos pueden meter en esa jugada, llevamos así todo el año"

Sergio Canales, centrocampista del Betis, fue el encargado de transformar el penalti sobre Borja Iglesias para poner el empate momentáneo ante el Granada. El cántabro, a la finalización del partido, analizaba así el partido ante los nazaríes.

"Estoy dolido. Lo estábamos hablando, que no nos podían meter en esa jugada, no es solo esa jugada, desde que metemos el gol no sabemos jugar con eso, mirando el marcador. Llevamos así todo el año, tenemos que seguir trabajando y aprender de esto, no se nos pueden escapar estos partidos", dijo el verdiblanco.

El centrocampista prosiguió con su análisis: "El equipo ha empujado y en detalles se nos escapa el partido, nos meten el segundo y no puedes ganar. Es muy complicado, no es algo individual, unas veces somos unos otras somos otros, estoy con mucha rabia".

El bético también lamentó el no haber podido contar con el apoyo de la grada en un partido complicado y ya mira al duelo contra el Athletic: "No ayuda a ningún equipo y ojalá vuelva la gente cuanto antes. A partir de mañana tenemos que intentar olvidarlo ya veníamos de un partido muy duro, este es otro palo más. El Athletic es un rival muy complicado pero toca levantarnos".