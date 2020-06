Otra 'novia' menos para Bouanga; el Betis podría salirse con la suya

El Saint-Étienne sigue en sus trece de recaudar no menos de 15 millones de euros por una de sus máximas estrellas, Denis Bouanga, seguido por el Betis hasta que la subasta por el extremo se escapó de las posibilidades verdiblancas. Y parece que de muchos otros equipos, pues cada vez hay menos pretendientes dispuestos a pagar lo que piden 'Les Verts' por el gabonés, una de las sensaciones de la edición 19/20 de la Ligue 1, que se canceló antes de su final por el coronavirus. De esta forma, tras la retirada de los heliopolitanos a la espera de que la operación vuelva a unos números razonables, especialmente en estos tiempos de crisis en el fútbol y en el resto de la sociedad, 'La Voix du Nord' descuelga de la puja también al Lille.

El cuadro norteño ve igualmente excesiva la quincena de kilos que pretende obtener el ASSE por este prometedor atacante de 25 años, que podría ser la solución a sus deudas (como todos los equipos franceses, heredada de la retirada de Canal Plus de gran parte de los ingresos televisivos pactados), por lo que se centrará en convencer al Nápoles para que le venda a Adam Ounas, extremo franco-argelino de 23 años que tiene cedido en el Niza y que, con contrato en tierras partenopeas hasta 2022, costaría más o menos la mitad de lo que piden por Bouanga.

El ex del Nimes aterrizó el verano pasado en la capital del departamento del Loira a cambio de 4,5 millones, por lo que la mayoría de los que han llamado a las puertas de la escuadra adiestrada por Claude Puel esperaban una solicitud del doble, como máximo, aunque el Saint-Étienne rechazó, incluso, la propuesta del Stade Rennais, que, según la prensa gala, puso sobre la mesa la nada desdeñable cifra de 12 millones de euros.

Con nuevo director deportivo, el ex cazatalentos del Lyon Florian Maurice, los bretones podrían reconsiderar desde ahora sus esfuerzos para la confección del plantel 20/21, que disputará la Champions. Roma y Everton se habrían interesado igualmente por Bouanga, si bien no parece que el nivel del gabonés en estos momentos justifique un desembolso tan elevado. No por falta de fondos, especialmente en el caso de los 'Toffees', sino por prioridades. De momento, ninguno ha dado un paso al frente de la magnitud deseada por 'Les Verts'.

En este sentido, el Betis se estaría saliendo con la suya. Retirado de la puja por Bouanga a la espera de ingresar dinero por algunos traspasos y que la subasta volviera a unos términos más aceptables, los indicios apuntan a que los 12 millones, retirados y no reiterados por el Rennes, puede ser un listón, incluso, difícil de alcanzar. El ASSE, obligado a cuadrar cuentas a comienzos de verano, antes de que arranque la nueva campaña, se estaría replanteando sus exigencias, por lo que podría conformarse con menos dinero por su extremo.