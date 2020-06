Beñat: "Nunca he cerrado la puerta a volver al Betis, pero no depende de mí"

El centrocampista del Athletic Club Beñat Etxebarría no podrá reencontrarse hoy (17:00 horas) en San Mamés con el Real Betis, equipo en el que se formó, con el que debutó en Primera división y al que estaría dispuesto a regresar en un futuro a corto plazo, visto que en el banquillo vizcaíno seguirá un Gaizka Garitano que no cuenta con él, como prueba el hecho de que le ha dejado fuera de su lista de 23 para recibir a los verdiblancos.

Beñat, que llegó a debutar con la selección gracias a sus buenas actuaciones con el Betis, no se arrepiente de su marcha al Athletic en el verano de 2013, pero confiesa tener todavía la espina de "no poder jugar en Europa" con las trece barras, ya que se marchó a su tierra con equipo entonces dirigido por Pepe Mel clasificado para disputar la segunda máxima competición continental en la temporada 2013/2014.

"Fue una pena. No me había planteado mi salida hasta el final de la temporada. Luego se dio la ocasión. Para ambos partes era bueno, yo volvía a casa después de tanto tiempo fuera y al club le venía bien el dinero (ingresó los ocho millones de euros de su cláusula más variables). Llegamos a un acuerdo. Nunca he cerrado la puerta de volver, no me importaría, pero no depende de mí", ha declarado el futbolista vasco en una entrevista a Onda Bética.

El equipo de Rubi llega en una situación comprometida al duelo de este sábado y el Athletic tampoco termina de arrancar. Beñat augura un duelo igualado: "La situación es un poco parecida. Estamos jugando bien, pero la pena es que no estamos sumando de tres de tres. De encajar un partido bueno y coger confianza para sumar de tres. Sobre el Betis, los estoy viendo bien. Dominando los encuentros. Por circunstancias no han metido goles y han sido casi dueños de los partidos. Sabemos como es el futbol, pero por plantilla, todos pensábamos que iba a estar luchando por Europa".

Beñat termina contrato con el Athletic a finales de este mes de junio y este curso sólo acumula 620 minutos repartidos en 14 encuentros entre Liga (11) y Copa del Rey (3). En Bilbao apuntan a un cambio de aires y, en este sentido, el mediocentro 'se ofrece' para regresar al Benito Villamarín, cuyo ambiente no ha olvidado: "Le tengo mucho cariño a la afición del Betis". "No tengo que decirles nada, porque la afición es de las mejores y nunca les ha dejado de lado. Cuando vas a jugar allí el ambiente se nota. El Betis es un gran club y siempre debería estar arriba. Si no es así es una pena".

De este modo, Beñat muestra su total predisposición para pasar a formar parte de esa ilustre lista de jugadores que vivieron una segunda etapa en el Betis, una relación de nombres a los que también aspiran a unirse Dani Ceballos y Juan Miranda, ambos formados en los escalafones inferiores de la cantera verdiblanca.