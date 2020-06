El desengaño de Ceballos con Zidane y las segundas partes en el Betis

Poco a poco, Dani Ceballos va dando pistas de por dónde se va a mover su hasta ahora incierto futuro, con el Betis muy pendiente a cómo transcurran los acontecimientos. Aún no sabe dónde va a jugar, pero sí sabe dónde no lo va a hacer: ni en Londres, ni en Madrid. El centrocampista utrerano va a terminar la temporada con el Arsenal, donde salvo giro inesperado no continuará la próxima temporada -a pesar de que su cesión era por dos años- y deberá buscar un nuevo préstamo en un equipo que le garantice los minutos que sabe que no tendrá en el Real Madrid y que necesita para llegar a tope a la doble cita de 2021: Eurocopa y Juegos Olímpicos.

El canterano heliopolitano afronta sus últimos días como 'gunner' y su desengaño con Zinedine Zidane, técnico del conjunto merengue, es profundo e irreversible. Según una información del diario Marca, Ceballos sabe que con el francés al frente del banquillo del Santiago Bernabéu no va a tener el protagonismo que está demandando y asume que lo mejor será buscar un equipo que le garantice un rol protagonista en el que poder lucir todo su potencial, con el regreso al Betis siempre como opción a tener en cuenta y con el Valencia sin despegar el ojo del internacional español.

Siempre según la citada información de la prensa capitalina, el Real Madrid asume la situación sin inmutarse. En el seno del club que preside Florentino Pérez no preocupa el 'caso Ceballos', como sí lo hacen otros asuntos enconados como puede ser el futuro de Gareth Bale y James Rodríguez. En la 'Casa Blanca' entienden su deseo por sentirse importante y valoran que, más allá de sus constantes y aduladores guiños al Betis, siempre remarque que su sueño es triunfar de blanco y asuma que a día de hoy, con la pléyade de estrellas que hay en el Santiago Bernabéu, ser titular es una misión harto complicada.

No obstante, la operación que podría propiciar el ansiado regreso de Dani Ceballos al Benito Villamarín en ningún caso resultará sencilla. Todo lo contrario. Que el Madrid entienda el deseo del utrerano de volver a salir cedido y que tenga predisposición a negociar con otros clubes en ese sentido no quiere decir, ni mucho menos, que vaya a regalar a un jugador de tanto talento. Si bien admite que su mejor versión ha llegado con la selección española (absoluta y sub 21) y que desde su salida del Betis no ha brillado como se esperaba en el Real Madrid ni el Arsenal, sus exigencias económicas son muy altas. De ahí la dificultad de repatriarle.

En cualquier caso, ya nadie evita este atractivo tema de conversación. Ceballos, por supuesto, lo saca a la más mínima oportunidad que se le presente y el presidente heliopolitano, Ángel Haro, tampoco regatea las insistentes preguntas sobre el utrerano, a quien devuelve los guiños remarcando su sentimiento bético por encima de todo y enterrando el hacha de guerra. El resquemor por su abrupta salida -con los rectores de 'Ahora Betis, Ahora' recién llegados al palco- está olvidado y eso también ayuda a soñar con un regreso que avalan los precedentes.

En los últimos años han sido muchos los futbolistas que han vuelto al Betis para afrontar una segunda parte que, en contra de lo que asegura el dicho popular, suelen ser muy buenas. El rendimiento mostrado por los futbolistas que han conseguido regresar a 'casa' ha sido muy alto en líneas generales y salvo muy contadas excepciones; factor que indudablemente también anima a la entidad a intentar que Dani Ceballos -y otros como el culé Juan Miranda- puedan enfundarse de nuevo las trece barras.

Consulta en la galería elaborada por ESTADIO Deportivo los ejemplos más sonados de 'hijos pródigos' que acabaron abrazándose de nuevo a la pasión en verde y blanco.