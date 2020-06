El posible once del Betis ante el Espanyol

A menos que sucedan muchas cosas inesperadas en las últimas horas previas al encuentro de este jueves a las 22:00 horas, cabe augurar que el once que Alexis Trujillo alineará en el encuentro ante el Espanyol que cierra la jornada 31 en LaLiga lo podría firmar el mismo Rubi. No es cosa de Alexis. Viene siendo una constante en todos los técnicos interinos de todos los equipos del mundo. El que sale no suele ser un 'kamikaze', así que normalmente pone a los mejores; y el que entra no quiere ser un elefante irrumpiendo en una cacharrería, por lo que la prudencia invita a entrar de puntillas en el vestuario y convencerles poco a poco.

En el primer partido de un técnico interino suele haber escasas revoluciones. El propio Alexis ya sabe lo que es salir del despacho para coger el equipo después de tener que despedir al entrenador que él mismo contrató. La primera vez fue en los dos últimos partidos de la 16/17, cuando suplió a Víctor Sánchez del Amo, que a su vez se había sentado en el banquillo del Betis después del prematuro despido de Gustavo Poyet, que fue el entrenador que comenzó esa temporada. Un humillante 4-0 en Leganés fue la gota que colmó el vaso de la paciencia y el canario fue el técnico verdiblanco para las jornadas 37 y 38, ante Atlético de Madrid (1-1) y Sporting de Gijón (2-2), respectivamente.

Víctor tenía un esquema muy fijo, con defensa de 5 con laterales largos, tres mediocentros de corte creativo y dos delanteros. Alexis tocó lo justo para formar con un 1-4-1-4-1 ante los colchoneros y un 1-4-2-3-1 en la visita a tierras asturianas; pero el dibujo fue lo único que tocó, ya que, por nombres, las alineaciones eran casi idénticas. Defensa de cuatro, con uno o dos pivotes en función del rival, extremos y un único delantero. Esos fueron sus puntos en común en sus dos únicos partidos como técnico, coincide en muchas opiniones con Rubi y algo muy similar a eso es lo que se espera para este jueves.

El sistema defensivo bético hace aguas. Es el tercero más castigado de Primera con 48 goles en contra frente a los 49 encajados por el Espanyol y los 50 del Mallorca, por lo que no resulta sorprendente que sus principales novedades se centren en paliar ese "importante hándicap a la hora de ganar partidos", según admitió él mismo. Las opciones de que Pedraza y Feddal vuelvan como parte de esa rotación que empezó Rubi son altísimas. Se caerían Álex Moreno y Bartra a priori -no ha vuelto bien del parón-; pero no sería extraño que cambiase a toda la línea, pues Emerson lo ha jugado casi todo y Barragán podría darle el relevo y recupera a Sidnei, que podría relevar a Mandi.

Lo mismo sucede con Guido Rodríguez y Edgar y con Borja Iglesias y Loren Morón en la punta de lanza. Dos fichajes, dos apuestas de su antiguo departamento, frente a dos ex del filial que acabaron tirando la puerta del primer equipo a base de insistir e insistir. Según la rotación, le tocaría jugar a los dos de la casa. Según las sensaciones que transmiten hasta ahora, lo deberían hacer el argentino y el marbellí.

Del resto, aún se intuyen menos novedades. Alexis está pendiente de Joaquín y, si llega a tiempo será de la partida, por estatus y por rendimiento en esta 19/20. No obstante, da la sensación de que no va a estar para ser titular, por lo que Tello y Lainez volverían a disputarse un puesto en la izquierda, con Fekir fijo en la derecha y con Sergio Canales como 'jefe' de la sala de máquinas.

El acompañante del cántabro es, a buen seguro, la pugna más abierta de todas. En principio van con ventaja Guardado y un irregular Aleñá, pues si bien Alexis aseguró que William Carvalho está ya disponible, no da la sensación de estar en su mejor momento. Ni a nivel físico -muchas lesiones este curso que no le dejan pillar el ritmo adecuado-, ni en lo que respecta a su concentración; pues es consciente de que su futuro inmediato está muy cerca de decidirse, con Leicester y Betis ultimando ya su traspaso y con otros clubes de nombre atentos al internacional luso.