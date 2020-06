Así ha sido la primera batida del Betis en busca de entrenador

Era casi un perogrullada, pero si alguien necesitaba confirmación, Alexis Trujillo ya se encargó de dejar absolutamente claro que su estancia en el banquillo del Betis será de "sólo ocho partidos". En la presentación del canario como técnico interino, el presidente Ángel Haro refutó que el pacto es hasta el final de esta Liga y admitió veladamente que en las horas posteriores al despido de Rubi en la madrugada del lunes ya han estado realizando sondeos sobre "Marcelino y otros técnicos". Según ha podido saber ESTADIO, estas han sido las conclusiones de este primer rastreo del mercado.

Después de tantear al entorno del asturiano, se valoró incluso el 'pack' con Mateu Alemany que tan buen resultado dio en el Valencia, el Betis ya sabe que los planes actuales de Marcelino García Toral están más encaminados a emprender su primera aventura en el extranjero. Tras asentarse como entrenador de elite en clubes como el blanquinegro, el Villarreal o el Sevilla y formarse mucho viajando a otros países cuando ha estado sin trabajo, el de Careñes se siente preparado para dar un nuevo paso en su carrera y está convencido de que éste es el momento adecuado.

Según la información recabada por ED, no es que Marcelino haya rechazado al Betis, ni siquiera ha existido una negociación. Simplemente, ha sido un rápido sondeo que ha servido a las dos partes para darse cuenta de que en estos momentos transitan sendas diferentes. Por eso, ahora mismo resulta improbable que se emplacen para negociar. Tal vez en otro momento... Sea como fuere, la novedad reseñable es que ya hay un segundo nombre tachado en esta primera batida para buscar el entrenador del Betis 20/21, gran prioridad de la próxima planificación.

El primer nombre en caerse de la lista, teniendo siempre en cuenta que en esto del fútbol nunca hay imposibles, fue el de Manuel Pellegrini. El agente del chileno negó haber mantenido algún tipo de contactos con el Betis para que el ex de Villarreal, Real Madrid, Málaga o City se siente en el banquillo del Benito Villamarín... aunque dejaba abierta la puerta a sentarse a negociar de cara a la próxima temporada.

"Para la temporada que viene, lo que quieran, pero para ahora no hay ninguna posibilidad. En primer lugar, por la contingencia (el coronavirus), el míster no puede salir de Chile ahora. En segundo lugar, allí quedan ocho partidos y no es normal coger un equipo para tan poco". Se había especulado con que tomara las riendas verdiblancas para lo que queda de curso y alguno más; pero no ha sido así y, además, su ficha lo pone difícil.

Javi Gracia sigue ganando enteros



Sin Marcelino ni Pellegrini, sigue ganando enteros la opción de Javi Gracia, entre las favoritas del club desde siempre (desde la 'era Setién', de hecho). El navarro, ex de Málaga, Rubin Kazan o Watford, es el que genera más consenso en la Avenida de La Palmera. Por eso, el Betis preguntó por su disponibilidad y sus exigencias en materia económica y deportiva. Como el resto de integrantes de esta primera terna de futuribles, no estaba dispuesto a, como se suele decir coloquialmente, comerse el marrón de desembarcar en el banquillo en lo que resta de 19/20. Todos exigían un proyecto para comenzarlo desde cero, a su medida, para que se les pueda exigir.



Las agendas de clubes de esta dimensión acostumbran a ser gruesas. Siempre hay nombres que no se filtran, tanteos que logran mantenerse en secreto. Hay y habrá más alternativas. La lista del mercado de entrenadores libres deja, asimismo, posibilidades muy interesantes. Por ejemplo, diversas fuentes apuntaban a que Haro y Catalán valoraron el nombre de Nenad Bjeliça, que ya militó en el Betis como futbolista, para sustituir a Rubi. También le sitúan muchos en la lista de candidatos para la 20/21.

A buen seguro, por su perfil, es un nombre que va a estar ahí, pero el extécnico del Dinamo de Zabreb ya se apresuró a aclarar que no ha mantenido contacto alguno con las oficinas del Benito Villamarín. Eso sí, el teléfono de López Catalán en estos días -apuntan fuentes de toda solvencia- echa humo.