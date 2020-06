En la planta noble del Benito Villamarín se trabaja ya en los diferentes nombres del que será el nuevo técnico del Real Betis la próxima temporada. La directiva heliopolitano avanza con pies de plomo y no quiere precipitarse en su decisión. Con Alexis Trujillo confirmado como técnico hasta final de temporada y el descenso lo bastante lejos como para no ser una amenaza, los rectores verdiblancos consideran que hay tiempo de sobra para madurar una decisión capital en el devenir del Betis de la 20/21.



Marcelino García Toral ha sido uno de los favoritos de la comisión deportiva, pero la opción del asturiano se ha caído pues el ex del Valencia está más por la labor de probar una aventura en el extranjero. También fue ofrecido Manuel Pellegrini e incluso fue tanteado a principios de año par relevar a Rubi. Junto con el chileno, otro que gusta y genera consenso es Javi Gracia.







Dos 'nuevos' nombres

Pellegrini, el que suena con más fuerza

Las negociaciones entre Manuel Pellegrini y Betis están muy avanzadas. El chileno se podría convertir en el técnico del equipo de Sevilla en las próximas horas. — Gonzalo Fouillioux (@gonzalofullu) June 29, 2020