El posible once del Betis ante el Villarreal RBB

El Betis regresa este miércoles al Benito Villamarín con muchos deberes pendientes. Parecía que, hace menos de una semana, el debut de Alexis Trujillo en el banquillo había traído consigo el punto de inflexión necesario para un equipo a la deriva a las órdenes de Rubi, pero bastó una salida para despertar a los fantasmas y desnudar las carencias de un equipo que sufrirá más modificaciones de las previstas (y aconsejables, vista la recesión que se avecina en el mundo del fútbol por la crisis del coronavirus) el próximo verano.

Por desgracia, los verdiblancos volvieron a las andadas, con una derrota sin paliativos ante un Levante casi en chanclas por mor de su tremenda debilidad defensiva, por sus fallos de concentración y por su nula capacidad de reacción. De nada sirvió un buen novel ofensivo, más que para maquillar un marcador sonrojante que contrastó con la eficiencia, la efectividad y la concentración exhibidas ante el Espanyol. Bien es cierto que el jueves pasado hubo errores atrás, al me nos uno grave al principio y otro al final, que estuvieron cerca de dar al traste con el triunfo.

Los peores augurios se cumplieron en tierras alicantinas, por lo que toca reaccionar para que el final de temporada, aunque la permanencia no peligre, no sea un despropósito. Para ello, Alexis obrará varios cambios en su alineación, que ya varió casi en su mitad para enfrentarse al Levante, pese al buen rendimiento general en el choque anterior. Ahora, habrá no menos de esos cinco cambios, pues a la escuadra heliopolitana le urge redimirse y recuperar sensaciones, pese a la entidad del rival.

El canario anunció oportunidades para Dani Martín antes de final de temporada, aunque todo apunta a que repetirá bajo palos Joel, que pasó de salvar el 1-0 ante el Espanyol a recibir un gol casi en cada disparo a puerta de los granotas. Mandi podría retornar a la línea de tres centrales, manteniéndose Sidnei. Bartra y Feddal se disputar la otra plaza, con ventaja para el catalán, que pidió perdón a sus compañeros por sus fallos el domingo y querrá redimirse cuanto antes. Por fuera, el recuperado y habilitado Emerson volvería al carril diestro, lo mismo que Pedraza al izquierdo, al tiempo que Guardado es fijo por dentro, acompañando a Guido o quizás a Edgar.

Por delante, Canales estará acompañado de nuevo por Fekir, ambos con plena libertad de movimientos, mientras que Borja Iglesias relevaría a Loren arriba. Juanmi, que jugó cuarenta y cinco minutos a buen ritmo, marcó y pudo hacer un par de goles más ante el Levante, cuenta con alguna opción también, si bien puede ser pronto para arrancar desde el principio del choque.