La figura de Pellegrini no genera consenso en el beticismo.

La figura de Pellegrini no genera consenso en el beticismo. ED

Aún debe disputar seis partidos, en los que el Betis, con las posiciones europeas ya muy lejanas, se juega su dignidad. Pero inevitablemente, el foco de atención está ya puesto en la próxima campaña.

En este sentido, Ángel Haro ya anunció una profunda reestructuración que desembocará forzosamente en la llegada de un director deportivo, siendo también capital la decisión con respecto al nuevo entrenador.

Al respecto, ESTADIO Deportivo viene informado de que los rectores béticos no se quieren precipitar en la elección de una figura crucial. Desde Chile se asegura que Manuel Pellegrini es el candidato número, pero lo cierto es que no se han descartado otras vías como las de Marcelino o Javi Gracia, y vuelven a ser valorados nombres como los de Abelardo o el propio Setién. Incluso, desde México incluyen en la lista a Miguel Herrera, ex seleccionador azteca.

Se busca na figura que genere consenso, que sea capaz de inyectar una mayor competitividad al equipo y que enganche a la afición. Aspecto este último que no cumple del todo, a priori, Pellegrini.

Eso, al menos, es lo que se desprende de la Encuesta Helvetia llevada a cabo por ESTADIO entre sus lectores: ¿Te gusta la opción del Manuel Pellegrini para el banquillo del Betis? Ante esta pregunta, sólo el 31% de los participantes se ha mostrado partidario de la llegada al Betis del ex técnico del Villarreal, entre otros, mientras que la mayoría (69%) ha dejado patente que el chileno no es un entrenador de su gusto. La decisión está en manos de Haro y compañía.