El 'padre deportivo' de Guardado y Lainez avala el fichaje de Herrera por el Betis

El fichaje de un entrenador se ha convertido en la gran prioridad del Betis de cara a armar el proyecto de la 2020/2021, temporada en la que Haro y Catalán se verán obligados a dar un nuevo viraje en su ansiada búsqueda de un canal en el que las tranquilas aguas de la gestión institucional confluyan, de una vez por todas, con una corriente de resultados deportivos que consoliden el pregonado crecimiento del club.

En este sentido, las de los últimos días están siendo unas jornadas especialmente intensas en las oficinas del Benito Villamarín, donde han tanteado numerosos nombres de entrenadores y otros muchos han llamado a su puerta para ofrecer sus servicios, dando rienda suelta a la rumorología, la especulación y la proliferación de alternativas de todo tipo. En este sentido, uno de los últimos en ser relacionados con el Betis ha sido el mexicano Miguel Herrera, ex del Club América y opción que ha sido avalada por Ricardo La Volpe.

El preparador argentino, todo un histórico en el fútbol del centro y sur de América, es el padre deportivo de los verdiblancos Andrés Guardado y Diego Lainez, pues le dio la alternativa a ambos, haciéndoles debutar con la selección azteca y con el América, respectivamente, cuando ambos eran aún unos adolescentes. La Volpe cree que Herrera está preparado para dirigir a sus compatriotas en un club y en una liga tan exigente como la de España.

"Sin ninguna duda está listo para ir a Europa; ya estuvo en el Mundial. Ha ido a una selección, ha manejado estrellas en un vestuario, el convencimiento de los jugadores de su sistema de juego, disciplina táctica... conozco perfectamente a Miguel y no va a tener ningún problema con eso", ha comentado La Volpe en una entrevista concedida a Fox Sports.

"Muchos no van a Europa por una situación económica, quizá ganan más acá o están mejor acá y no hay una gran diferencia, no es como el técnico argentino. Los grandes DTs de acá, algunas veces ganan muy bien, casi la mayoría el 80 o 70 por ciento y no buscan la proyección de ir afuera", ha agregado, recalcando que si no hay más entrenadores aztecas que den el salto al viejo continente no es por falta de capacidad.

Además de Miguel Herrera, en los últimos días se ha relacionado con fuerza al Betis con técnicos argentinos como Juan Antonio Pizzi y Marcelo Gallardo. También ha tenido cierta difusión opciones algo más remotas como un regreso de Setién o la vía de Abelardo. José Bordalás y Javi Gracia son técnicos que gustan desde hace tiempo pero que, por un motivo u otro, no acaban de sentarse a negociar. Se ha llegado a hablar de Nenad Bjeliça, mientras que de Marcelino, una vez realizado el sondeo, el club verdiblanco ya sabe que transitan por caminos diferentes en estos momentos.

Con todo, la posibilidad que genera más consenso en estos momentos es la nada asequible operación del fichaje de Manuel Pellegrini. El chileno, a quien su propio representante descartó como sustituto inmediato de Rubi, está abierto a iniciar un proyecto desde cero. Eso sí, con mando en plaza, capacidad de decisión y un sueldo más que jugoso.