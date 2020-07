Una sangría que no cesa y un solo señalado

Una sangría que no cesa y un solo señalado

Cincuenta y cuatro goles en contra. Ni siquiera el colista Espanyol tiene esos números. Sólo el Mallorca, con 56 tantos, tiene peor balance defensivo que el Betis a falta de cinco jornadas para el final del campeonato y la llegada de Alexis, lejos de cortar la sangría, la ha acrecentado.

El gran problema esta temporada estaba siendo la defensa. Incluso en los mejores momentos, el Betis siempre lo tuvo. De hecho, muchos partidos y demasiados puntos se le han escapado por un error, un despiste, una desaplicación... Siempre había algo que acababa costando un gol. Y Rubi no logró atajarlo pese a que era consciente del déficit. Desde las primeras jornadas parecía evidente que no sólo era un problema de defensa sino de conjunto. No todos defendían con la misma intensidad y esas lagunas las han aprovechado los rivales para sacar ventaja.

Alexis, que conoce perfectamente a este equipo, intentó atajarlo con tres centrales, una opción que apenas había intentado Rubi a comienzos de temporada. Ante el Espanyol dejó su portería a cero, pero cuando los pericos apretaron al Betis se le vieron las costuras y sólo el error estrepitoso de Wu Lei -unido al paradon de Joel- evitaron que se escaparan nuevos puntos. Fue un espejismo, en los dos siguientes partidos se encajaron seis goles. Y en el caso del Levante, cada llegada se transformaba en tanto.

Mandi, Feddal y Bartra arrancaron ante el Espanyol; Sidnei, Bartra y Feddal lo hicieron ante el Levante; y Mandi, Bartra y Sidnei frente al Villarreal. Lo único en común a todos ellos es la presencia de Bartra, el autor del gol ante los periquitos. Y también el señalado cada vez que las cosas se han torcido. El defensa catalán, que ocupa habitualmente el puesto central en la defensa de tres, quedó retratado en el derbi por el penalti sobre De Jong y Alexis se ha encargado, con los cambios, de hacerlo también en los dos últimos encuentros. El técnico canario lo sustituyó con 3-0 ante el Levante y con 0-2 frente al Villarreal para cambiar el sistema y buscar una reacción que no llegó.

La media goleadora ha subido hasta los dos goles por encuentro en las tres últimas jornadas. Y, en cambio, ha bajado la realizadora. Ya no es un problema de sistema o de entrenador. Es mucho más profundo.