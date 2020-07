Alexis: "Los futbolistas me dicen que ha habido contacto"

Alexis Trujillo se mostró satisfecho al final del partido por el trabajo realizado por su equipo en Balaídos aunque cree que hicieron méritos incluso para ganar en la segunda mitad. "Estoy contento con el rendimiento que han ofrecido mis jugadores, hemos ido a por la victoria hasta el último momento", señaló el técnico verdiblanco, que añadió: "El equipo ha estado más suelto en la segunda parte, la necesidad ha hecho que tuviéramos más desparpajo. La segunda parte ha sido mejor que la primera".

Cuestionado por el arbitraje de González Fuertes y el penalti no pitado a Guardado, Alexis no se quiso mojarse demasiado. "Pitar un partido es muy difícil, admiro la tarea de los árbitros. A mi me coge muy lejos, los jugadores me dicen que ha habido contacto, que Guardado recibe un golpe. Ahora lo veré en frío con el analista. No lo ha pitado y la decision hay que aceptarla y seguir trabajando", comentó el canario.

Por último, recordó que la permanencia aún no está cerrada. "Todavía no está matemáticamente conseguida. Tenemos que afrontar el próximo partido, contra Osasuna, como una final, A ver si somos capaces de certificarla, y, a partir de ahí, analizaremos cómo ha sido la temporada", indicó Alexis, que agregó: "Partimos con un objetivo más alto pero en el fútbol no siempre se dan las situaciones uno quiere. Trataremos de sacar las mejores conslusiones posibles.