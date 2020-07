Celta 1-0 Real Betis: Dominio bético sin profundidad (35')

Si su compañero falló, Nolito no lo hizo. El ex del Sevilla aprovechó un doble error garrafal de Joel Robles para adelantar a su equipo. El meta bético colocó mal la barrera y le dejó todo el primer palo libre al sanluqueño para que disparara por ahí. Y, luego, llegó tarde a cubrir ese palo. El resultado fue nefasto para su equipo, que volvía a verse a remolque en el marcador, como ha ocurrido tantas veces en la presente temporada.

El Betis trataba de responder a balón parado. Dos minutos después, Guido Rodríguez, tras el saque de una falta, lograba conectar un remate de cabeza que el portero atrapaba con mucha dificultad.

No era sólo un aviso. El equipo verdiblanco tomaba las riendas del encuentro ante un Celta que se replegaba tras el gol y esperaba atrás a su rival, sin sufrir en demasía. Los béticos tenían el balón, pero como ha ocurrido en otros choques, no sabían que hacer con él y no sabían como llegar con ventaja a las inmediaciones del área celeste.