Feddal pide perdón a los béticos

"Podríamos habernos llevado los tres puntos". Zou Feddal, como muchos béticos, lamentaba una nueva oportunidad perdida en un partido en el que el Betis fue de menos a más, en el que apenas concedió ocasiones en contra y en el que se vio lastrado por un error de Joel, que casi le cuesta una derrota.

"Ha sido un partido muy intenso. Hemos salido con mucha seguridad y dominamos en la segunda mitad. Podríamos habernos llevado los tres puntos, porque ellos no han tenido ocasiones aparte de la falta que ha acabado en gol", aseguraba el central marroquí, quien no quiso cargar la responsabilidad del empate en el fallo de su compañero. "No he visto el gol, estaba con mi marca y sólo he visto el balón dentro", afirmó

Lo que sí tenía claro es que, en la jugada polémica del partido, la decisión inicial de pitar penalti no debía haberse alterado. "El colegiado dice que el jugador del Celta toca primero el balón. Con el reglamento en la mano eso es penalti. Él dice que no y el juego ha seguido...", afirmaba Feddal, quien no obstante, tampoco quiere echar toda la culpa sobre González Fuertes: "No es fácil arbitrar un partido".

Por último, con la salvación casi certificada, hacía balance de una tempoerada muy decepcionante y pedía perdón a los béticos. "No hemos estado a la altura duerante todo el año. Tuvimos un inicio muy malo y poco a poco nos han ido entrando las dudas. Pese a ello no hemos bajado los brazos, lo hemos intentado todo, pero cuando entras en una dinámica negativa cuesta salir de ahí. Queremos pedir perdón al beticismo y espero que para la próxima temporada el club pueda hacer una plantilla a la altura de nuestra afición", concluyó el central verdiblanco.