El Pato Yáñez y Mark González avisan a Pellegrini de lo que encontrará en el Betis.

En diferentes épocas, pero el Pato Yáñez y Mark González saben muy bien cómo se vive el Betis en Sevilla, qué representa para la afición y cómo poder sobrellevar la presión que supone estar en un equipo como el Betis. Patricio 'Pato' Yáñez fue delantero del Betis entre 1987 y 1989 y así ve la llegada de su compatriota Manuel Pellegrini al banquillo verdiblanco. "A mí me sorprende la llegada de Manuel al Betis, pero no porque Manuel no se lo merezca. Porque si me dice que llega al Inter o Juventus, no me sorprendería. Llega un técnico de primera línea a un equipo de segunda línea. Es un equipo de segunda franja. En España no le ha ido bien", asegura Yáñez al periódico La Tercera.

Sin embargo, sí cree que la llegada de Pellegrini puede llevar al Betis a cotas más altas en las próximas temporadas. "Encaja claramente en el Betis. Son gente tremendamente futbolizada, exigente. Yo creo que ven a Pellegrini como un técnico capaz de levantar al club, como en su momento lo hizo Quique Setién, hoy en Barcelona. Seguramente Pellegrini debe haber exigido tres o cuatro refuerzos de calidad. Este tipo de técnicos hace esas exigencias y está bien. Su proyecto, que siempre involucra a todos los actores de la institución, estoy seguro que funcionará. Es un técnico de élite", apostilla el ariete chileno.

20 años más tarde llegó al Betis Mark González. El atacante, que vistió los colores verdiblancos entre 2007 y 2009, avala totalmente el fichaje de Pellegrini. "Como exbético y conociendo un poco la historia del club me gusta la llegada de Pellegrini. Es un gran desafío para Pellegrini en el que podrá implementar todo su conocimiento y trayectoria en un equipo que siempre ha tenido buenos planteles, pero que nunca cierra bien los procesos. Siempre está en la mitad de la tabla para abajo. Ojalá Pellegrini pueda llevarlo a lo más alto", expresa.

Destacan la hinchada heliopolitana

Uno de los factores a tener en cuenta por el técnico chileno será la afición. Una afición con hambre de Europa tras una temporada que no ha sido que se esperaba. "El Betis es el equipo del pueblo, por eso se dice que es el cuarto de España. Cuando yo jugué allá íbamos a cualquier lado y siempre había gente del Betis. Fuimos a Italia, y allá estaban. En Francia, igual. Más que por nivel, son el cuarto grande por eso, porque en lo futbolístico uno no lo puede meter en la órbita de los grandes. La gente es bien fuerte ahí: si andas mal te hacen cánticos y todo", recuerda Yáñez.

Además, con un estadio siempre a rebosar y que no duda en exigir a los suyos cuando vienen mal dadas, como bien detalla Mark González: "Pellegrini siempre jugará a estadio lleno, con mucha presión de la gente. Los hinchas actuarán según cómo le vaya el equipo. Es como en todos lados, pero ahí se siente más. A mí me tocó descender y no sé cómo explicarte los recuerdos de ese momento. Igual era entendible la situación de la gente. No llegó a agresión porque tampoco me expuse y porque era de los que relativamente andaban mejor, pero a los autos afuera del complejo les hacían cosas. A varios compañeros les tiraban huevos a sus autos cuando se iban. Era complejo".



Ganar los derbis contra el Sevilla

Por último, ambos jugadores recuerdan sus experiencias en los derbis y adelantan a Pellegrini lo que se encontrará en esos partidos. "Tiene que equiparar la cancha con el Sevilla. El clásico rival les ha sacado tremenda ventaja y Pellegrini debe acortar esa brecha. Es uno de sus grandes objetivos, seguramente", advierte Yáñez.

Algo con lo que Mark Gonzalez coincide: "Es un equipo que necesita meterse a disputar cosas importantes. Si ha perdido autoridad es simplemente porque el Sevilla ha logrado ganar más cosas. Es una espina clavada porque el Betis es mucho más grande. El hincha le va a exigir eso a Pellegrini".