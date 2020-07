Alexis, las cualidades de Pellegrini y su "aprobado" al Betis

Entrenador interino tras la destitución de Rubi, Alexis Trujillo ha tenido mucho que ver en la acción de Manuel Pellegini como su sustituto, al ser al mismo tiempo el coordinador del área deportiva del Betis, para la que es espera la llegada de un director deportivo con el que hay "conversaciones avanzadas".

Durante la presentación del chileno, Alexis ha explicado cómo se ha fraguado su fichaje: "Su llegada se produce después de no salir las cosas como deseábamos en el plano deportivo. Rescindimos el contrato del anterior cuerpo técnico y buscamos el adecuado para colocar la Betis en el puesto que se merece; a partir de ahí, como ha dicho el presidente Ángel Haro, tenemos una sección en la que además de ver jugadores, también nos dedicamos a evaluar los posibles entradores que tienen el perfil para el Betis. Después de ese trabajo intenso hemos visto que es el entrenador adecuado para sacar el máximo a la plantilla".

Plenamente convencido, por tanto, de que Pellegrini es el técnico adecuado para reamar el proyecto y pelear por Europa, como el propio entrenador chileno reconoció antes incluso de ser presentado, Alexis ha desglosado también las cualidades que han llevado al Betis a apostar por el ex de Villarreal, Málaga o Real Madrid: "Cuando valoramos a un entrenador lo hacemos en dos aspectos. Primero, el personal y luego, el deportivo. En lo personal, reúne unas características fundamentales, con una personalidad muy definida y capacidad de liderazgo, capaz de sacar rendimiento a todos los jugadores. En el plano deportivo es una persona dedicada al fútbol plenamente, ha entrenado un muchos equipos y en diferentes países. Nosotros nos fijamos en los equipos que ha tenido en LaLiga y ha sido un entrenador que sacó muchísimo rendimiento a todos esos equipos, colocándolos a un nivel interesante".

"Es muy exigente en el día a día, con una identidad clara de juego, quiere ser protagonista con el balón pero sin dejar de atender a ser equilibrado, sólido, compacto, que presione tras pérdida, un equipo homogéneo tanto en el plano ofensivo como defensivo, por eso creemos que es el entrenador adecuado para nuestro club", añadió el canario sobre el estilo de juego que espera implantar el 'Ingeniero' en un Betis que no es la primera vez que llama a su puerta, como también reconoció Alexis: "Ha puesto la mejor predisposición para estar con nosotros, no ha sido la primera vez que lo hemos intentado contratar pero ha sido ahora".

Por otro lado, Alexis también ha sido cuestionado por el "aprobado" que le dio al equipo tras lograr la permanencia, lo que ha destado algunas críticas: "Creo que desde el primer momento, cuando Haro nos certificó como interinos para el resto del campeonato, tanto él como yo dijimos que el año era malo. El otro día no sé si me expliqué mal o se malinterpretó, yo me refería a que cuando cogimos el equipo la intención era escalar puestos desde que nos hicimos cargo del equipo, una vez certificada la permanencia, por eso dije ese calificativo, pero no es lo que dijimos a principio de temporada, no estamos ni cerca, por eso el año es malo, pero podría haber sido peor".