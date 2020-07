El mensaje de despedida que aclara el futuro de Aleñá.

Con sólo dos jornadas por delante y poco más en juego que la honra, los cinco sentidos en el Betis están puestos irremediablemente en la 20/21, cuyos cimientos ya han comenzando a construirse con la llegada de Manuel Pellegrini como nuevo entrenador. Se abre así un verano en el que, de la mano del técnico chileno, la dirección deportiva, a la espera de concretar la llegada de una cabeza visible para esa parcela, con Antonio Cordón como gran favorito, tendrá que poner en marcha la necesaria reestructuración de la plantilla, que no revolución, como pedían otros entrenadores que fueron tanteados.

En este escenario, poco a poco se van conociendo detalles, y los primeros llagan en forma de salidas. Al oficioso traspaso de Feddal al Sporting de Portugal y la también cercana venta de William Carvalho al Leicester debe seguirle en breve el regreso de Carles Aleñá al FC Barcelona, aunque meses atrás, en el Betis habían expresado su deseo de prorrogar un año más la cesión del centrocampista catalán.

Aleñá desembarcó en Heliópolis el pasado enero, tras rechazar otras propuestas de peso como la del Inter de Milán, con el aval de Rubi, y aunque sólo ha podido mostrar su calidad con cuentagotas (un gol y dos asistencias en 17 partidos), en el seno del club verdiblanco confiaban en su fútbol y albergaban la esperanza de poder seguir contando con él. Pero los planes del Barça son otros, pues desde la Ciudad Condal se asegura que tendrá sitio en principio en la primera plantilla azulgrana, más si sabe dadas las dificultades para fichar en un mercado azotado por la crisis.

Por si había dudas al respecto, la pareja de Aleñá, Ingrid Gaixas, ha ofrecido una pista inequívoca para confirmar que el futuro del centrocampista está lejos de la capital hispalense. Ella ya ha regresado a Barcelona y en unos días le seguirá el futbolista, dejando en las redes sociales un cariñoso mensaje de despedida para una ciudad en la que ambos han tenido a su primer hijo: "Hasta pronto Sevilla, Me llevo lo mejor de cada rincón que no conocía, a gente que nunca pensé que me cruzaría y el poder decir para siempre que mi hijo es sevillano".