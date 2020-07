Sacar a Cordón de Ecuador sería más caro cuanto más tiempo pase.

Una vez presentado Manuel Pellegrini como nuevo entrenador para la próxima temporada, en un acto en el que el chileno desgranó el estilo de juego que pretende implantar en el conjunto verdiblanco, entre otras muchas cuestiones, el Betis debe cerrar el breve la llegada de un nuevo director deportivo.

El gran favorito en las quinielas es Antonio Cordón, aunque el presidente bético, Ángel Haro, insiste en que aún están tanteando diversas alternativas. Sea como fuere, tampoco el ex del Mónaco o el Villarreal tiene tomada una decisión respecto a su futuro. El Betis ha llamado a su puerta, pero desde Ecuador, con cuya Federación de Fútbol tiene un contrato en vigor hasta 2023 con su correspondiente cláusula de rescisión, que algunas fuentes cifran en 900.000 euros, destacan que nadie del club de Heliópolis se ha puesto en contacto con ellos.

"Del Betis no conocemos nada. No se ha acercado a la Federación para preguntar su situación ni él nos ha dicho que tiene otra oferta", asegura Francisco Egas, presidente de la federación ecuatoriana, que no aclaró cuál es el montante exacto de esa 'misteriosa' cláusula de rescisión, per sí aclaró que es variable y dejó entrever que cuanto más tarde el Betis en querer sacarlo de allí, más podría costarle.

"En el caso de Antonio hay un cláusula de salida que varía los montos dependiendo del tiempo que vaya pasando. Imagino que si él entabla conversaciones con alguien más hay que regirse a la cláusula", comentó en 'Radio Cobertura' el dirigente suramericano, que pese a todo no pondrá trabas a la salida de Cordón, consciente de lo atractivo que sería para su director deportivo volver a LaLiga de la mano del Betis.

"Antonio está muy contrariado con todo lo que está pasando, esperamos seguir teniéndolo pero si toma otro rumbo debemos buscar a alguien que encaje en el proyecto", sentenció.