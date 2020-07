El Barça pone la puntilla con Aleñá

Carles Aleñá recaló en el Betis el pasado mes de enero cedido por el Barcelona para reforzar el centro del campo heliopolitano, etapa a la que le restan únicamente dos partidos y unos pocos días. Y es que el futuro del medio no pasa por continuar en Heliópolis, posibilidad que se han llegado a plantear en la planta noble del Villamarín, pero que a día de hoy, es inviable. La operación pactada en el mercado invernal no contempla opción de compra y el Barça no tiene intención alguna de negociar su salida.

No en vano, en la entidad azulgrana cuentan con el maresmense para su próximo proyecto en su plan de rejuvenecer el centro del campo, considerando que da el nivel para integrar la plantilla. Cabe recordar que Aleñá decidió acogerse a una cláusula de su contrato en invierno para salir cedido al Betis ante la ausencia de oportunidades, pero ahora se le presenta una nueva oportunidad para ganarse un puesto en el Barça.

Tal y como informa 'Mundo Deportivo', el Barcelona ya le ha comunicado a Carles Aleñá que tendrá sitio en el proyecto 20-21, lo que refuerza su deseo de triunfar en el Camp Nou. De hecho, el jugador ha rechazado una suculenta oferta de un grande la Premier League, que habría puesto sobre la mesa 25 millones por él más un notable aumento de su ficha.

Aleña, con una cláusula de 75 millones, dijo que 'no' convencido de que posee cualidades para hacerse un sitio en el Barcelona, lo que, según dicha fuente, toma cuerpo por la decisión del Barça de incluirle en su hoja de ruta de la próxima temporada. En 2017 firmó contrato hasta 2020, pero con dos años ampliables si estaba en el primer equipo, lo que ocurrirá tras recibir la confirmación del club catalán.

Desde su llegada al Benito Villamarín, Aleñá ha disputado un total de 866 minutos, repartidos en 17 partidos, con un saldo de un gol y dos asistencias. De más a menos, no ha logrado asentarse en el once titular verdiblanco a pesar de haber dejado buenos detalles.