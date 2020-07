Otro duro competidor para el Betis por Darwin Núñez.

El Betis está muy cerca de concretar el fichaje de un nuevo director deportivo, después de que Antonio Cordón se haya desvinculado ya de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se reeditará en Heliópolis, por tanto, una pareja de éxito que junto a Pellegini como entrenador ya dio muchas alegrías en el pasado al Villarreal. Y ahora, el siguiente paso no es otro que concretar las necesidades del equipo y ponerse manos a la obra para reforzar a una plantilla que también sufrirá bajas, como las ya cercanas de Feddal o William Carvalho.

A priori, el área deportiva, con Alexis Trujillo al frente, ya había fijado su punto de mira en la necesidad de apuntalar la portería, la defensa, tanto en el eje como en los laterales, el centro del campo y las bandas. En la delantera, con Loren Morón y Borja Iglesias, el puesto parece bien cubierto. Pero eso no quita que estén atentos a los futbolistas interesantes que pueda deparar el mercado para esa demarcación y, además, ahora queda todo a expensas de conocer la opinión de Pellegrini y Cordón.

Así, meses atrás se habló en Almería de una oferta del Betis por Darwin Núñez, joven delantero uruguayo de 21 años que está siendo una de las sensaciones en Segunda división con la camiseta del Almería, con el que suma 15 tantos. Viendo su potencia y su capacidad anotadora, no es de extrañar que el Valencia también haya mostrado su interés. Pero ahora se suma otro duro competidor como el Nápoles, según el afamado periodista italiano Gianluca Di Marzio.

En Heliópolis están muy atentos a todas las oportunidades que puede ofrecer la Categoría de Plata y son varios los nombres apuntados en la agenda. Pero el de Darwin Núñez no sería un fichaje barato. No en vano, su cláusula es de 20 millones de euros y en caso de ascenso será doblada, dejando claro el Almería, que ya rechazó ofertas en enero, que no negociará en ningún caso por menos de 12.

Si el conjunto rojiblanco sube a Primera, además, la intención es no vender al ariete charrúa, lo que dependerá también de sus aspiraciones y el proyecto que le presenten. Eso sí, lo que sí tiene claro Darwin es que el próximo curso jugará en una categoría superior, por lo que al Betis le beneficiaría en ese aspecto que el Almería no ascendiera, si bien por otro lado le interesa más lo contrario, pus el club de los Juegos Mediterráneos tendría que ejercer sus opciones de compra sobre Kaptoum (3,5 millones) y Francis (2 millones).

"Darwin está centrado en ascender con el Almería, pero el móvil no para de sonar y debemos atender por cortesía todas las ofertas. Se queda si se asciende a Primera", ha asegurado el agente del delantero Edgardo Lasalvia, en La Voz de Almería. Todo dependerá, en cualquier caso, de la fuerza con la que irrumpan sus pretendientes. Betis y Valencia ya conocen que el Nápoles ha entrado en la puja. Y mientras tanto, su ex equipo, Peñarol, reza por un traspaso, pues se guardó un 20% del pase cuando lo traspasó al Almería por cuatro millones, más 1,5 cuando llegue a 40 partidos y 0,5 si asciende.