La 'paga extra' por Fabián no llegará este verano a Heliópolis

Mucho se ha hablado y escrito en los últimos meses sobre el esplendoroso futuro de Fabián Ruiz, ese fenomenal centrocampista que pulieron en la Avenida de Italia y que disfrutan desde hace dos veranos en el Nápoles. Treinta millones de euros, lo correspondiente a su cláusula, tuvo que desembolsar Aurelio de Laurentiis, a quien en Heliópolis no perdonaron ni un céntimo, devolución del trato recibido dos años antes con David López, con la vergüenza añadida de que el catalán posó como bético, se hizo las pruebas médicas y anduvo un par de días en la capital hispalense esperando una confirmación que no llegó.

La explosión el palaciego en la Serie A se ha visto acompañada por su consolidación en la selección española. No le hizo ascos, sin embargo, a ayudar a la sub 21 a conquistar su último Europeo, del que fue considerado, con todo merecimiento, MVP. Un conjunto de parabienes que han disparado la cotización del dorsal 8 'azzurri', por el que no aceptarían menos de 80 kilos en una hipotética transacción que ha hecho frotarse las manos a los dirigentes verdiblancos, que se embolsarían el 4,5% del montante total de un traspaso a un club no italiano en concepto de derechos de formación.

Y no es una cuestión baladí, pues, en esas cifras, serían 3,6 millones de euros que se ingresarían de manera automática, pues se deducen en el momento del intercambio de dinero entre vendedor (de su parte) y comprador. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, PSG y otros grandes del fútbol europeo se han interesado por Fabián (24), con contrato en San Paolo hasta 2023 y un valor de mercado estimado, según las web especializadas, de 48 kilos. Muy debajo, hay que insistir, del listón fijado por De Laurentiis para dejarle escapar.

Con todo, la tesitura económica que ha generado la crisis del coronavirus ha lastrado casi todas las posibles salidas del palaciego. Madrid y Barça no parecen dispuestos a hacer desembolsos elevados, como casi nadie dadas las limitaciones impuestas por la recesión que se vislumbra en el fútbol mundial, sin aficionados en los estadios hasta Dios sabe cuándo. Una reducción de ingresos que afectará a presupuestos acostumbrados a auténticos dislates, con lo que no parece el contexto más adecuado para una operación de esta índole.

El Nápoles ha aprovechado la coyuntura para volver a ofrecer a Fabián una mejora sustancial de sus emolumentos, escalando hasta el primer peldaño de la plantilla (sólo por debajo de Koulibaly) y prolongando el contrato hasta 2025. Las gestiones con su agencia de representación, 'You First Sports', con Álvaro Torres al frente, quedaron aplazados hasta final de curso, pero se han retomado con serios avances. De hecho, parece que el único escollo para cerrar la renovación del zurdo estriba en la intención de los partenopeos de fijar una cláusula de 100 millones, a lo que se opone la otra parte. Sea como fuere, parece que el 'pico' por Fabián no llegará este verano a Heliópolis.