Alexis: "En la segunda parte nos ha faltado ese espíritu de otros partidos"

Alexis Trujillo valoró la derrota de el Betis ante el Alavés mostrando su malestar por la mala imagen ofrecida por el equipo. El canario destacó que el partido se ha parecido mucho al devenir del cuadro verdiblanco durante esta temporada: "Creemos que sin hacer un juego brillante hemos dispuesto de ocasiones claras que no hemos materializado y ellos han sido más ofensivos y vieron puerta. Es el guion de una película que hemos visto varias veces y en Primera si perdonas el rival tiene armas para hacerte daño".

Temporada nefasta del Betis: "Hemos manifestado que el año ha sido malo y a partir de ahí no podemos estar repitiendo siempre lo mismo. Creo que hay una valoración en la que hay que hacer hincapié y profundizar para corregir y tomar decisiones y solventar los problemas. En esta ocasión hemos recibido otra vez dos goles y a balón parado. Ahora a ver si todos aportamos las soluciones y podemos hacer un equipo mucho más solvente y que sea más difícil de batir y luchar por otros objetivos".

Su valoración de la temporada: "En principio en lo que he pensado es en el año en curso. Cogimos el equipo en el puesto 14 y con una dinámica negativa y a partir de ahí se trazaron varios objetivos: mantener la categoría y quedar lo más arriba posible. El primero se logró y después no hemos podido progresar en la tabla. Cuando terminemos haremos valoración y buscaremos no repetir errores de un año que ha sido bastante malo.

La última jornada, ¿Una oportunidad para jugadores del filial?: "Estamos intentando ver de qué manera podemos cuadrar la expedición. Tenemos un partido del Betis Deportivo contra el Utrera para el ascenso y evidentemente no podemos contar con ellos. Tenemos que buscar jugadores para completar la expedición y a partir de ahí intentar hacer un equipo para afrontar el partido y lograr un buen resultado y terminar con uno positivo".

El rumbo del equipo: "Cuando hay una destitución es porque algo no está yendo bien. Si analizamos es porque fallamos en algunas situaciones y en el fútbol lo más fácil es romper por el lado del cuerpo técnico, y te encuentras con el grupo en una dinámica que no es positiva y lo primero es recuperarlo para que no vaya a peor. En este partido hemos tenido buenas y claras ocasiones y en la segunda parte nos ha faltado ese espíritu de otros partidos. Ves la situación general y es una dinámica negativa. Cuando algo no sale como uno quiere hay que juzgarlas.