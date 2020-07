Joaquín: "Tenemos que limpiar la cabeza y pensar en la temporada que viene"

Joaquín Sánchez hizo historia hoy sobre el césped del Benito Villamarín, pues se convirtió en el segundo jugador con más partidos en la historia de la liga. El jugador gaditano, sin embargo, se mostró muy frustrado por la mala imagen ofrecida hoy por el Betis: "No empaña mi carrera pero a uno le duele lo suyo y estoy jodido porque al final no lo vas a arreglar con un partido, pero me hubiera gustado terminar de otra manera. Ser el jugador de campo con más partidos es bonito pero lo acompaña no haber terminado con otra imagen".

Al Betis le cuesta demasiado hacer ocasiones de gol: "Desgraciadamente, nos cuesta crear ocasiones y no las materializamos y con poco nos hacen daño, e incluso nos ponemos por debajo del marcador. Siempre vamos remando contracorriente".

Pensando ya en la próxima temporada: "A estas alturas, como profesional ir a Valladolid a ganar e intentar terminar de la mejor manera posible y lo más evidente y rápido es limpiar la cabeza y pensar en la temporada que viene".