Loren: "Hemos estado en la dinámica de la temporada"

No fue buena la imagen del Betis ante un Alavés que necesitó lo justo y necesario para sacar los tres puntos del Benito Villamarín. Una de las soluciones de Alexis para buscar el empate fue dar entrada a Loren, que consiguió marcar en el tramo final. El delantero, tras el partido, mostró su malestar por la derrota verdiblanca: "No pudo ser, después del año que llevamos nos no hemos podido cerrarlo y nos queda el último y a cerrar de la mejor manera posible".

El partido ha seguido la misma dinámica que toda la temporada: "Hemos estado en la dinámica de la temporada, de tener ocasiones en las que nos cuesta meter gol y ellos nos la hacen. Nos falta meterlas, es la dinámica de la temporada"

Otro gol más de Loren, que ya lleva once: "En lo personal estoy contento por aportar al equipo y no estoy contento porque podía haber dado más, pero en lo personal he podido marcar otro gol y cerrar de la mejor manera posible el último partido en casa".

Con la vista puesta en la próxima temporada: "Para todos necesitamos las vacaciones para resetear y poner las esperanzas en la temporada que viene. Es un palo gordo. Estoy seguro de que va a ser muy diferente a esta temporada".