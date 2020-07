Loren manda otro recado a Pellegrini

Parece mentira que Loren apenas haya jugado 2.109 minutos en lo que llevamos de temporada. Y hay que destacar este dato porque aunque parecen muchos, el malagueño no está entre los futbolistas que más han jugado a lo largo del año. De hecho, Borja Iglesias ha estado casi 200 minutos más sobre el terreno de juego. Y las comparaciones, pese a ser odiosas, no dejan lugar a la duda. El marbellí, si no cambia nada en Valladolid, despedirá el año con 12 goles y 3 asistencias, por 6 y 5 de su más directo competidor.

Ante el Alavés, Loren sólo jugó 18 minutos, pero le bastó para erigirse como el mejor de su equipo. Un Betis en el que la defensa hizo aguas y en el que sólo Fekir, Canales, Álex, Joaquín, Emerson y el cada vez más asentado Dani Martín aprobaron, pero en el que el resto estuvo a un nivel muy bajo, el mismo que viene ofreciendo el equipo en la presente campaña y que por eso, a estas alturas, aún tiene grandes opciones de acabar el quinto por la cola. Sólo tendría que perder en Valladolid y que el Alavés ganara a un Barça desquiciado. Para nada es descartable.

El partido de ayer también fue reflejo de lo que ha sido una tónica a lo largo de todo el año, en el que Canales se ha erigido como el jugador más regular; Fekir, mientras ha estado en el campo, en el más desequilibrante; y en el que Emerson no ha tenido rival por banda. Y en el que Loren, que llamó la atención del Barça y que se ganó su renovación, nunca tuvo la categoría de titular indiscutible.

Habría que matizar que el malagueño, con Borja al lado como ocurría en algunos de los partidos de inicios de campaña y, por ejemplo, en los últimos minutos del duelo de anoche, ha sido más decisivo y ha encontrado los espacios necesarios para explotar su efectividad. Pellegrini tendrá que tenerlo en cuenta para la próxima campaña, porque tenerlos a los dos en el campo implica sentar a otros...

A falta de una jornada, así está nuestra Clasificación Helvetia. Ésta es la valoración de los jugadores del Real Betis en esta 19/20.