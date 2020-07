Alexis da "detalles" del director deportivo, fichajes y salidas y lamenta "viajar tan mermado" a Valladolid

El coordinador del área deportiva del Betis y técnico interino hasta que Manuel Pellegrini tome el mando en el inicio de la venidera 2020/2021, Alexis Trujillo, ha reconocido en la rueda de prensa previa a la visita a Valladolid para jugar el último encuentro de LaLiga, que las negociaciones con el nuevo director deportivo están a punto de llegar a su final; al tiempo que admitió gestiones relacionadas con posibles entradas y salidas.

"Se está trabajando en ese apartado. A día de hoy, faltan por concretar pequeños matices, pero está cercana la situación", ha señalado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante las insistentes preguntas por Antonio Cordón y por Fran Galagarza (Eibar), nombre que ha vuelto a ser relacionado con el Betis este mismo sábado.

"Las vacaciones se ejecutarán una vez que finalice el partido contra el Valladolid. A partir de ahí, tendremos tres situaciones para tratar al término del partido. Con Barragán hablaré personalmente, una vez finalice el partido. Y también tenemos las situaciones de Pedraza y Aleñá, que finalizan sus cesiones. A día de hoy, todos los jugadores tienen contrato para la próxima temporada, menos ellos tres. El área deportiva tiene una valoración de todos y una vez finalice la temporada se tomarán todas las decisiones que haya que tomarse", ha añadido, dejando una puerta abierta para la continuidad de los dos cedidos e incluso de la del veterano lateral derecho.

Alexis no quiso profundizar en exceso en esta cuestión y señaló la necesidad de acabar la temporada con buen sabor de boca, después del enfado que se pilló el jueves tras la derrota ante el Alavés. "Estoy bastante molesto. De los siete partidos en los que he estado, quizás es el que más me ha dolido a ha sido éste último. Le he dicho a los jugadores que se abstraigan de situaciones externas y que en este último partido ante el Valladolid, con el año como ha sido y todas las circunstancias que hemos tenido, que den lo que tengan y que traten de darnos una última alegría. A partir del lunes comenzaremos a tratar todas las situaciones que tenemos sobre la mesa", aseguró.

Para ir a Pucela, el Betis cuenta con una larga lista de bajas a la que se ha sumado ahora Edgar González. Aunque todo apuntaba a que sería titular en la última jornada, Alexis y Manuel Ruano, técnico del filial, han decidido que el catalán ayude al Betis Deportivo (con quien empezó la temporada) en su semifinal de este sábado ante el Utrera y en una hipotética final por el ascenso a Segunda B. De hecho, ya está en Marbella.

"Tenemos esta convocatoria con tres jugadores con molestias, Guardado, Pedraza y William Carvalho. Ellos tres no van a poder ir para jugar, pero hemos hecho una convocatoria que va a acudir toda la plantilla al partido (tirará incluso de dos jugadores del juvenil)", aclaró Alexis, sorprendido por la plaga de bajas por sanción, una circunstancia que ha admitido que no entraba en sus planes.

"No hubo ninguna consigna. Fueron lances del juego que coinciden en que la mayoría o la totalidad de ellos fueron amonestados y cumplan ciclo. No es ningún castigo llevar a todos a la convocatoria. Comenzamos el campeonato hablando de solidaridad y del grupo junto y unido. Este debe ser el reflejo para el último partido para que el equipo vaya de la mano en todo momento. A pesar de que este momento no es bueno porque el año no ha sido bueno", agregó al respecto.

"Evidentemente, para este partido me habría gustado contar con los máximos efectivos posibles del primer equipo. Vamos a Valladolid bastante mermados en algunas posiciones. Con lo que hay y con los chavales que hemos podido contar del Betis Deportivo haremos el equipo más competitivo posible. Cada partido que el Real Betis Balompié juega debe dar el máximo y se tiene que demostrar lo importante que significa pertenecer a este club. Hay muchas cosas que influyen, pero para mí lo más importante es representar los colores de nuestro club".