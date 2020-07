El posible once del Betis en Valladolid

El Betis, antes de dar el relevo a Manuel Pellegrini y al enésimo proyecto de Haro y Catalán, concluirá este domingo en Valladolid la desilusionante temporada 2019/2020, donde le ha faltado muchísimo para acercarse a su objetivo de pelear por Europa y se ha librado por muy poco de tener que luchar por no descender -pese a que Rubi veía imposible eso hasta el día antes de su despido-. Todo apunta a que Alexis Trujillo mantendrá en el José Zorrilla el esquema con un 1-4-2-3-1, dibujo con el que encontró una aún insuficiente mejoría y en el que no tiene mucho donde elegir.

En la portería seguirá Dani Martín, que ha respondido con creces en los dos encuentros que ha tenido para compensar su errático inicio de temporada, cuando el debut le llegó en frío (minuto 8 de la jornada 1 por expulsión de Joel) y demasiado pronto como para ir al Camp Nou. El asturiano tendrá su última oportunidad de hacer cambiar de idea al club, que tiene decidido cederle la próxima temporada y que busca portero, con Dmitrovic, Rui Silva o Pacheco entre los mejor colocados en su lista.

En la línea defensiva es donde más problemas tendrá Alexis. Y no es una demarcación cualquiera, ya que es donde se concentran la mayoría de errores durante toda la temporada -el Betis es el segundo más goleado de Primera, sólo por detrás del descendido Mallorca-. En este sentido, la de Emerson o Barragán, que podrían jugar en Pucela su último partido con las trece barras, es la única duda que permite la plaga de bajas. Mandi y Feddal (otro con los días contados) están sancionados y previsiblemente darán el relevo a Bartra y Sidnei.

En el costado zurdo, Álex Moreno está también castigado y Alfonso Pedraza lleva entre algodones desde que fue sustituido ante el Alavés. Si el cordobés no llega, será Cristian Tello el que se sitúe como carrilero, posición que ha ocupado en numerosas ocasiones y que no le resulta nueva. Cabe recordar que el técnico heliopolitano no puede recurrir al filial, que este mismo sábado (20:00 horas) juega en Marbella contra el Utrera la primera semifinal por el ascenso a Segunda B.

El polivalente Edgar González, miembro de pleno derecho del primer equipo, no ayudar a paliar las bajas en defensa porque Alexis le necesita como mediocentro defensivo, ya que Guido Rodríguez también debe cumplir ciclo de amonestaciones, Guardado se pierde el choque en el José Zorrilla por lesión y William Carvalho es duda por unas molestias físicas. El catalán, por lo tanto, se postula como '5'; con remotas opciones para Javi García, inédito desde diciembre. El murciano no juega desde el debut copero ante el Antoniano y su última participación en LaLiga data del 8-D, cuando jugó ocho minutos ante el Athletic.

La presencia de Canales y Fekir se antoja inamovible, por lo que sólo quedaría dilucidar quiénes le acompañarán en el frente de ataque. Si el cántabro actúa como mediocentro de acompañamiento en el doble pivote, para dar salida al Betis, Carles Aleñá, Diego Lainez y Joaquín serían los favoritos para acompañar al galo en la línea de tres mediapuntas. Juanmi tampoco está disponible, pues Competición se ha cebado con él y le ha impuesto dos partidos de condena por dedicarle un simple 'Vete por ahí' al árbitro el pasado jueves.

Por delante, esta vez le toca a Loren Morón. Primero, por el turno rotatorio que inició Rubi y ha mantenido Alexis y, segundo, porque mientras Borja Iglesias sigue negado de cara al gol, el marbellí volvió a ver puerta ante el Alavés y consolidó su buena conexión con Emerson como lo mejor del Betis en una temporada para olvidar que se ha hecho demasiado larga en La Palmera. Por suerte, acaba ya este domingo.