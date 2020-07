Canales: "El partido ha sido el reflejo de la temporada"

El centrocampista del Betis Sergio Canales ha reconocido que el partido contra el Valladolid ha sido un "reflejo" de la deriva que ha llevado el equipo durante toda la temporada y que han hecho cosas buenas pero que "no nos sirve".

"La temporada ha sido muy complicada, tuvimos un par de meses que parecía que íbamos para arriba con tres victorias pero hemos demostrado que no hemos estado a la altura. Ahora toca irnos de vacaciones ser conscientes y no podemos repetir. La inercia nos ha hecho daño, pero no hay excusas", ha dicho.

El cántabro considera que hay "una buena plantilla", pero que no acabaron de "coger la dinámica"." Muchos partidos nos íbamos con la sensación de ser superior; pero no vale, hay que ganar y hay que mentalizarse y salir a ganar, no dejarnos llevar. El trabajo es para que el Betis este arriba y no nos lo podemos permitir. Voy a luchar porque el Betis esté en Europa. Sigo creyendo a pesar de esta temporada, no voy a bajar los brazos", ha afirmado.

Sobre la próxima temporada, Canales cree que "la cabeza es la que te juega una mala pasada" y que por ello es importante que "empecemos con ganas de competir y desde el primer de pretemporada salir a ganar".