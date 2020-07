Real Valladolid-Real Betis: El final de la agonía

Sería intrascendente si no tuviera nada atrás. Si no llegara después de un año para olvidar, en el que el Betis partía entre las ocho mejores plantillas de la categoría y le ha dado lo justo para evitar el descenso, si sus jugadores no estuvieran señalados tras el partido del jueves -que se une a otros muchos vistos esta temporada-, si los futbolistas no se sintieran bajo la atenta mirada de su futuro técnico... Todo ello hace que un partido entre dos equipos que sólo se juegan una o dos posiciones en la tabla, que además, éstas están en la zona baja, lo que significa que la mejoría económica por clasificación es minima, vayan a salir con una motivación extra.

El Valladolid, el segundo equipo con el tope salarial más bajo y uno de los presupuestos más modestos de LaLiga, cumplió hace tres jornadas con su objetivo de la salvación, pero desde entonces sólo suma derrotas y pretender resarcirse. El Betis, que hizo lo propio una jornada más tarde, no sólo no ha ganado desde entonces y el objetivo del décimo puesto que se había marcado tras la llegada de Alexis está a diez puntos sino que, de caer y ganar el Alavés al Barça, acabaría el campeonato el quinto por la cola. Muy triste.

Por ello y por otras muchas razones hoy habrá pelea. Pero la habrá con lo puesto, con sendos equipos de circunstancias. Hasta siete bajas cuentan los pucelanos, dos menos que las que tiene un Betis que ha viajado con todos a Valladolid. Todos son culpables del desastre y todos lo asumirán juntos -salvo Edgar, que ayer ayudó al Betis B a dar un nuevo paso hacia el ascenso-.

Alexis no podrá contar con cinco jugadores por sanción -el lateral izquierdo Álex Moreno, los dos centrales africanos, Aïssa Mandi y Zou Feddal, el pivote Guido Rodríguez y un Juanmi que también se perderá el arranque de la próxima campaña-, y que se unen a tres lesionados: el lateral zurdo Alfonso Pedraza y dos mediocampistas: el luso William Carvalho y el mexicano Andrés Guardado. Además del mencionado Edgar, que hacía más falta en otra parte.

Con ello, pocas opciones le quedan para formar un once. De hecho, casi que sólo podrá elegir en la portería, aunque se antoja que acabará la campaña Dani Martín, sobre todo tras sus buenas actuaciones recientes.

En la línea defensiva es donde más problemas tiene. Sí podrá elegir lateral diestro entre Emerson y Barragán, o hacer que alguno de ellos juegue a banda cambiada dado que no podrá contar con ninguno de sus laterales zurdos. La alternativa es que Tello ejerza de carrilero y ocupe esa posición en la siniestra. Por el centro, Bartra y Sidnei no tienen 'competencia' y serán de la partida.

Por delante, sin Guido, sin Edgar, sin William, sin Guardado... el casi inédito Javi García aparece como única opción junto a un Aleñá que también se despediría del Betis como titular. Otra opción es que cambie el dibujo para dar entrada a Lainez, quien también podría suplir a alguno de los tres 'intocables' en la mediapunta. Nadie duda que si están bien, Joaquín, Fekir y Canales deben estar. Y arriba, en el absurdo intercambio de referentes, le toca a Loren. El marbellí ha demostrado esta temporada estar mejor que su competidor, aunque también es cierto que rinde más cuando juega junto a Borja y él ejerce de segundo punta.

Sergio González, por su parte, pese a que recupera a Míchel y Alcaraz, no podrá contar con siete jugadores por lesión, algunos de ellos vitales para él: Pedro Porro, Salisu, Ber Arfa, Kike Pérez, Joaquín, Raúl Carnero y Kiko Olivas. Y, sobre todo, al igual que le pasa al Betis, concentra la mayoría de sus ausencias en la defensa, lo que le hará tener que cambiar a jugadores de posición e improvisar a otros en algunos puestos.

Once meses después de aquel 18 de agosto en el que Betis y Valladolid se cruzaron en Heliópolis (1-2) y casi cuatrocientos días más tarde de que ambos equipos empezaran la pretemporada hoy toca decir adiós. Algunos dirán: al fin.