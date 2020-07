Joaquín, alto y claro: "Aquí tiene que haber ambición"

Joaquín nunca se esconde y expresa lo que siente y cómo lo siente, como bético y como capitán. Es la voz más autorizada en el vestuario, y ha hablado claro sobre lo que ha ocurrido en esta temporada tan decepcionante para el club y para el beticismo. Autocrítica y honestidad a partes iguales. "Es lo que pensaba y lo que pienso. Aquí no vale perder un partido y pensar, 'ya se ganará el siguiente', eso es un error tremendo. Te va conformando con la situación y hace ser un equipo mediocre. Por institución, por imagen, por masa social, por historia, cada vez que sale algo mal nos tiene que doler desde dentro", señaló con sinceridad el portuense, que añadió: "Cada partido hay que jugarlo como una final. Y eso te va a hacer competir, te va a hacer ganador, y al final va a ser beneficio para todos. Esa mentalidad hay que buscarla con los jugadores que hay y con los que vengan. El conformismo te va mermando y no lleva a nada. Aquí tiene que haber ambición y jugadores que quieran hacer historia".

En esta misma línea se refirió al rendimiento del equipo, a la ausencia de reacción para levantarse en los momentos difíciles. "No ha sido cuestión de dos días. Llevamos desde principio de temporada sufriendo lo que son las derrotas y no encontrando el equilibrio para al final luchar por el objetivo para el que estaba confeccionado el equipo y el presupuesto tan importante que tiene el club", comentó en los medios del club Joaquín, que agregó: "Es verdad que ha sido un cúmulo de cosas que te van mermando y que de alguna manera mentalmente no es fácil de afrontar. Ser consecuente con la temporada que se ha hecho, está claro. Ha sido una temporada nefasta para nosotros y desgraciadamente nos vamos con muy mala sensación porque no hemos encontrado el nivel de este equipo".

Joaquín señaló también que parecía que el equipo había emergido justo antes del parón, pero que luego todo volvió a ser igual: "Cuando parecía que el equipo, con el partido en casa ante el Real Madrid, podía afrontar el tramo final de temporada, pasó lo del confinamiento y ya fue otra película. Hay que echar la vista atrás. Nos hemos dejado muchos puntos en partidos en los que dos acciones te hacían mucho daño y se te ponía el resultado en contra. Anímica y físicamente te va mermando y te quedas al final lejos de los objetivos planteados". En este sentido lamentó que la meta pasara a ser no descender: " Lo que nadie esperaba era mirar hacia abajo y lo hemos tenido que hacer. Desgraciadamente al final ha sido el objetivo, salvarnos cuanto antes e intentar escalar posiciones en la clasificación para terminar lo más dignamente posible".

Y es que a Joaquín no le cuadra como ha terminado el equipo teniendo en cuenta la plantilla que se confeccionó en verano, asegurando que no ha faltado actitud. "Te pones a mirar uno por uno y es un equipo planificado para estar, como mínimo, entre los siete u ocho primeros. Aspirar a la zona europea, que era como estaba planificada esta plantilla. En ningún momento ha sido falta de actitud ni nada parecido. Ahí soy el primero que me pongo por delante porque conozco el vestuario", apuntó Joaquín, que añadió: "Sí que es verdad que la ansiedad por querer ganar y que no te salgan las cosas, mentalmente te va cansando mucho. Han sido errores que se han ido cometiendo y de los que tenemos que aprender. Al final, dentro de la mala situación de este año hay que aprender de los errores y afortunadamente limpiar la cabeza porque tenemos una próxima temporada ilusionante por delante".

A nivel personal, se mostró orgullo de las cifras alcanzadas, pero antepone el resultado final y la necesidad de resurgir: "Los números se te escapan un poco. Está claro que al final uno está contento porque no es fácil llegar a esa cifra. Personalmente te pones a analizar y los números de esta temporada es para estar por lo menos satisfecho. Lo que pasa es que ha sido tan malo y nefasto el año que como bético y capitán lo valoras todo y al final no te sale ni tienes ganas de celebrar. Porque lo más importante es la entidad. Ha sido un palo gordo por todas las expectativas que había desde el principio de temporada", explicó el capitán, que no puede librarse de la sensación de tristeza: "En lo personal, contento, pero analizándolo todo no tengo muchas ganas de celebrarlo más allá porque no me sale. Ha sido un año muy difícil. Nos ha pasado de todo. De un año a otro hemos bajado dos escalones y por eso te vas con la sensación de tristeza. El año se ha hecho muy largo por todo lo que ha pasado".