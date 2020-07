Pedraza se despide del Betis con el futuro en el aire

Alfonso Pedraza concluye, de momento, su etapa en el Betis tras finalizar su cesión tras cerrar la temporada con la derrota contra el Valladolid. El acuerdo con el Villarreal contempla una opción de compra de 10 millones más cuatro en variables, pero a día de hoy el club verdiblanco no baraja ejecutarla, al menos en esos términos.

Aunque el cordobés ha ganado en protagonismo tras el parón y llegó a adelantar a Álex Moreno en la izquierda, el Betis parece que mirará hacia otro en el mercado aunque tampoco se puede descartar por completo que renegocie a la baja la continuidad del futbolista, que en todo momento ha mostrado su deseo de hacer carrera en el Benito Villamarín.

De momento, consciente de que la realidad apunta hoy a que se acabó su etapa en La Palmera, Alfonso Pedraza quiso despedirse del Betis y de la afición, lo que hizo a través de sus redes sociuales, con sabor amargo de no haber conseguido los objetivos.

"Aunque unas molestias me impidieron hacerlo sobre el verde, como hubiera querido, se terminó definitivamente la temporada. Ha sido un año diferente y difícil para todos, pero personalmente me ha servido para aprender y mejorar en todos los sentidos", señaló el lateral en el mensaje, en el que añadió: "Me duele no haber podido llevar al Real Betis Balompié más arriba. Estoy seguro de que este club acabará consiguiendo lo que se proponga, porque lo merece y porque tiene una afición top. ¡¡Nos vemos pronto!! Musho Betis".

Con contrato hasta 2021 en el Villarreal, su futuro está lejos del Estadio de La Cerámica, y le ha salido algún que otro pretendiente fuera de España.