Mel quiere quedarse con Narváez, del Betis, y recomienda al Barcelona no ceder a Pedri

Pepe Mel el entrenador de la UD Las Palmas y del Real Betis en dos ocasiones distintas, ha asegurado que le gustaría seguir contando con los servicios de Juanjo Narváez, cedido por el club verdiblanco, uno de los más interesados en la cesión de Pedri, canterano insular fichado por el FC Barcelona y al que el entrenador considera preparado para quedarse en el primer equipo del conjunto azulgrana, a pesar de su juventud y de que aún no ha debutado en Primera división.

Tras la goleada al Extremadura (5-1) en la última jornada de Segunda división, Mel fue preguntado por el futuro del internacional juvenil Pedri González y respondió que, si el fuera el entrenador del Barça, se lo quedaría para la próxima temporada. El atacante tinerfeño participó el lunes con un gol en la abultada victoria del equipo canario y, en teoría, se ha despedido para incorporarse al conjunto catalán, que ahora debe decidir si volver a cederlo a la UDLP, algo que duda su entrenador, o buscar un club de Primera para que dé el siguiente paso en su meteórica pero aún corta carrera, con el Betis entre los candidatos a acogerle.

"Me he despedido de Pedri como si fuera a verle más por aquí, no depende de nosotros, ni siquiera depende de él. Seremos optimistas, pero si fuera el entrenador del Barça, me lo quedaba, porque cuando reciba una pelota y vean cómo se asocia, comprobarán que es un futbolista muy aprovechable y de un nivel fantástico", opinó el técnico madrileño, quien se despidió también de Fede Varela, que vuelve al Leganés, de Ruiz de Galarreta (Mallorca) y, prácticamente también, de Juanjo Narváez.

El atacante colombiano, cedido por el Betis, es un futbolista muy del gusto de Pepe Mel, quien le ha sacado en Las Palmas un óptimo rendimiento y una regularidad que no pudo ofrecer en sus anteriores cesiones en el Córdoba o en el Almería. El entrenador dejó claro que, si por él fuera, se lo quedaría, pero aunque con sus palabras empuja al club canario a negociar con los heliopolitanos, admitió que lo ve complicado de conseguir, ya que el futuro de Narváez "es un interrogante muy grande".

Además de Juanjo Narváez, en las oficinas del Benito Villamarín debe decidir qué hacer con un total de ocho jugadores que tiene a préstamo en diferentes clubes de diversas categorías. Consulta en esta galería los nombres de todos ellos y cómo les ha ido en la temporada que acaba de concluir.