Sin ofertas por Canales, que cuesta 60 kilos... "y ni un euro menos"

Sigue a la espera el Betis de cerrar la llegada de Antonio Cordón como nuevo director deportivo, una noticia que podría cobrar visos de oficialidad en los próximos días, pues el acuerdo con el extremeño está ultimado a falta de los últimos flecos. El ya ex responsable del fútbol en la selección ecuatoriana y Manuel Pellegrini, entrenador verdiblanco hasta 2023, llevan, de todas formas, muchos días dialogando para poner en común diferentes aspectos de la planificación del curso 20/21, con el capítulo de bajas y altas centrando la mayoría de esfuerzos. Además, el clubes les ha informado de las ofertas existentes por algunos de sus jugadores (William Carvalho, Feddal) y la necesidad de prescindir de otros, como Mandi, que no acaba de renovar y termina contrato en 2021, por el que aún se puede sacar tajada.

Como muchos clubes, más aún tras los estragos económicos en el fútbol de la crisis sanitaria del coronavirus, el verdiblanco tendrá que financiar sus fichajes con ventas y ahorro de fichas altas, pues la partida presupuestaria se ha ajustado al máximo, llegándose a lo que podría denominarse una economía de guerra. De todas formas, hay intocables, como Borja Iglesias, uno de los pocos por los que no se escuchan ofertas, como ocurre con Canales y Fekir. Precisamente, el santanderino ha sido noticia en las últimas horas por un presunto interés del Villarreal, aunque la realidad parece distar de lo que se ha publicado.

Fuentes solventes de la entidad heliopolitana aclararon este jueves a ESTADIO que no hay oferta, acercamiento o tanteo alguno desde la entidad amarilla o cualquier otra por el mediocampista, ni tampoco han trasladado nada sua agentes. Antes al contrario, Canales y su entorno solamente transmiten compromiso y voluntad de triunfar con la camiseta verdiblanca. Así se manifestó el pasado mes de noviembre, cuando las partes llegaron a un acuerdo para premiar el rendimiento del zurdo desde su aterrizaje menos de un año y medio antes con una mejora de salario y una ampliación de contrato hasta 2023.

Ese 26-N de 2019 también se acordó subir la cláusula de rescisión de 40 a 60 millones de euros, a lo que no pusieron pegas ni el '10' ni 'Best of You'. Ése será el listón al que se remitirá el Betis en caso de que Villarreal, Atlético de Madrid o algún otro club poderoso pregunte por Canales. "Y ni un euro menos", zanjan desde la planta noble del Benito Villamarín, donde no olvidan, por ejemplo, cuando el club amarillo pidió los 40 de la cláusula de Gerard Moreno, flamante 'Trofeo Zarra' del ejercicio recién finalizado, al preguntar los verdiblancos por él antes de lanzarse a por Borja Iglesias. Y sin posibilidad de negociar.