El 'Piojo' Herrera se llegó a "ilusionar" con entrenar al Betis

En pleno proceso para el fichaje del entrenador para el Betis 20/21 apareció en México el nombre de Miguel 'Piojo' Herera, actual técnico del América mexicano y que se llegó a ilusionar con la opción de poder dirigir en España a los verdiblancos, aunque realmente nadie del club se puso nunca en contacto con él.

El propio prepardor mexicano lo explicó en una entrevista concedida en ESPN, en la que aportó algún dato interesante, como que Pellegrini era la primera opción de Haro y Catalán, y aseguró que le llegaron a decir que su nombre estaba sobre la mesa como opción para el banquillo bético.

"Se me acercó una persona muy allegada al club, no del club. Me habló por teléfono y me dijo: 'Por lo que sé, el Betis está buscando técnico y tu nombre apareció en la mesa; no eres la primera opción, pero ahí está tu nombre, ¿te interesaría? Por su puesto que me seduce. Tampoco mi cabeza voló", relató Miguel Herrera, que contó su versión de cómo gesiontó el Betis la llegada del entrenador.

"Agotaron su primera opción, Manuel Pellegrini. La segunda la descartaron completamente, y si esta primera opción no se lograba ahí se podía abrir una realidad. No me habló nadie del club, pero sí me ilusionó que una persona allegada al club me dijera que mi nombre ahí estaba en la mesa", explicó Herrera, que a su vez añadió que todavía no han encontrado ningún jugador que haga la función de Guido Rodríguez en el centro del campo del América.