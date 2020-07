El 'ruido' con David López, que pagará lo de Rubi y Borja Iglesias

El Betis está decidido a 'pescar' en el Espanyol, un manantial muy interesante, al haber confeccionado un equipo, en teoría, para afrontar tres competiciones y haberse reforzado luego en enero de manera notable, sin suerte finalmente, ya que ha acabado precipitándose al pozo de Segunda división. Pese a las ayudas de LaLiga y el 'rescate' que ofrecen las televisiones el primer año a los recién descendidos, el club albiazul deberá deshacerse de sus fichas más altas, al tiempo que otros futbolistas no aceptarán rebajas salariales y presionarán para marcharse, mientras que otros (De Tomás, Cabrera) cuentan con cláusulas que les permiten irse cedidos a un Primera que asuma sus fichas.

El primero en saltar a la palestra, inesperadamente, ha sido David López, pues pocos apostaban por el capitán 'perico' como fuga inicial. El caso es que desde Heliópolis se habrían movido con presteza, una vez conseguidos los beneplácitos de Manuel Pellegrini y el nuevo director deportivo (Antonio Cordón, a falta de confirmación oficial), por el mediocentro catalán, que ha actuado en los últimos años indistintamente en el eje de la medular y en el de la zaga. Un futbolista que ya estuvo a punto de vestir de verdiblanco en 2016, cuando llegó a pasar, incluso, la revisión médica y posar en Sevilla, si bien el dueño del Nápoles rompió el trato y el pivote volvió a Cornellà-El Prat.

Ahora, el descenso espanyolista podría devolver las cosas a su sitio cuatro años más tarde... y dos después de la última renovación y mejora de contrato de David López, unas negociaciones que se llegaron a enquistar y que provocaron que el Betis se inmiscuyera, aunque sin éxito. En los últimos días, los avances han sido significativos con el de Sant Cugat del Vallès, hasta el punto de que, según confirman a ED fuentes de la negociación, ya existiría un acuerdo total con el defensa y medio, que cumplirá 31 años en octubre. En principio, firmaría por tres temporadas.

De todas formas, los líos del pasado verano para contratar a Rubi, primero, y Borja Iglesias, después, con negociaciones arduas y extenuantes, afrontando cláusulas mínimamente aplazadas y con declaraciones contradictorias durante semanas no ayudan a que cese el ruido en el caso de David López. Las relaciones entre Betis y Espanyol no son las mejores desde entonces, entendiendo en tierras barcelonesas que los verdiblancos actuaron a sus espaldas para convencer a ambos profesionales con el fin de que presionaran, al tiempo que en Heliópolis ven mala fe en Chen Yansheng y sus colaboradores, que entorpecieron aquellas gestiones, aun a sabiendas de que tenían las de perder.

Así las cosas, desde el Espanyol filtran ahora que no tienen noticias del Betis por David López, Cabrera, De Tomás ni ningún otro de los integrantes de su plantilla, una manera de jugar sus bazas para lograr una mayor tajada por su capitán (al final, serían unos tres millones, no los 4-5 de los que se hablaba), que ya tiene decidido cambiar de aires. Además de estirar el chicle, en el RCDE Stadium no quieren desprenderse de sus jugadores más significativos antes de anunciar al nuevo entrenador (Vicente Moreno, por el que el Mallorca pide el kilo de su cláusula) y las primeras renovaciones y altas. Un juego de ajedrez heredado al que habrá que acostumbrarse, sin hacer demasiado caso a lo que se desliza en cada bando.