El agujero en el lateral derecho: Emerson ya vale lo que piden por él

Es el único bético que ha experimentado un reajuste en positivo durante la actualización de los valores de mercado que ha practicado esta semana la web especializada 'Transfermarkt', pasando de 18 a 25 millones de euros de tasación, algo menos de lo que el Barcelona está pidiendo por él y exactamente hasta donde parece estar dispuesto a llegar el Milan para reclutar a su Theo Hernández para el costado diestro. Emerson Royal, el diamante en bruto que culés y verdiblancos compraron a medias en enero de 2019, tiene todos los visos de no agotar la permanencia pactada en Heliópolis hasta el 30 de junio de 2021, pues el cuadro lombardo aprieta y todos, incluido el Barça, necesitan efectivo.

Así las cosas, el paulista podría convertirse en los próximos días en nuevo jugador 'rossonero' si fructifican las negociaciones, de las que estarían informados Haro y Catalán, según reportan desde la Ciudad Condal. Este viernes, incluso, los agentes en Italia del zaguero visitaron la sede del Milan para negociar su parte del trato. Pese a la grave pérdida deportiva, un negocio de esa magnitud (25-30 kilos) no puede dejarse pasar, de tal forma que todos saldrían ganando. De hecho, el Betis es dueño al 50% del pase de Emerson, si bien es cierto que los vericuetos del contrato dejan un poco en el aire cómo se repartiría la tarta.

Lo que se acordó hace año y medio era que el Barcelona adelantaba al Atlético Mineiro los 12 millones del traspaso y que los verdiblancos abonarían a los culés su mitad en tres cómodos plazos hasta junio de 2021. Entonces, los azulgranas podrían pagar tres kilos por formación y devolver los seis al Betis para quedarse con el 80-85% del pase de Emerson, ya que los de La Palmera siempre se reservarían un porcentaje (15-20%, dependiendo de las fuentes) de cualquier venta futura. Pero, al repescarlo antes de esa fecha, el Barça habría de abonar una penalización de tres kilos, si bien queda en el aire si alguna cantidad más o repartir a medias los beneficios por el brasileño.

La marcha de Emerson, que parece más probable que nunca, rompería en parte los esquemas al Betis, que, en un mercado tan complicado como el que se avecina, debería fichar dos laterales derechos, ya que Barragán acaba contrato. Por eso, Pellegrini y Cordón deben decidir si se amplía un año más la vinculación del sevillano de Pontedeume (que está por la labor) para cubrirse las espaldas y se busca únicamente un efectivo en esa demarcación, con un amplio abanico de posibilidades abierto.

De hecho, los verdiblancos tenían encauzado un acuerdo con Hamari Traoré y el Rennes en caso de que saliese Royal, habida cuenta de que el maliense no renueva con los bretones, que, ante la finalización de su contrato en 2021, estarían dispuestos a dejarlo ir por unos 4-5 millones de euros. Además, salió a la palestra recientemente el nombre de Pedro Porro, cedido por el Manchester City en el Valladolid, donde las lesiones le han mermado esta temporada, aunque el ex del Girona saldría más caro. Desde Suramérica, con esto de Pellegrini, ya empiezan a vincularse otros nombres, no todos con base sólida, como el caso de Fabricio Bustos (Independiente). Alternativas para tapar un agujero que se presumía menos importante.