"No me gusta prometer títulos; trataremos de llevar al Betis a lo más alto"

"No me gusta prometer títulos; trataremos de llevar al Betis a lo más alto" RBB

"Llegar al Betis supone un gran paso en mi carrera deportiva. Creo que es algo muy bonito, algo que quiero disfrutar con toda la afición, con los jugadores, el club... Estoy muy contento de poder aportar todo el trabajo que vamos a poder hacer entre todos, y seguro que, con la alegría y el apoyo de la afición, el trabajo de todas las personas que componen la familia bética, vamos a tratar de llevar al club lo más alto posible", comentaba Antonio Cordón este viernes, en un vídeo difundido por los medios oficiales del club, unas horas después del anuncio oficial de su contratación hasta 2024 como director general deportivo verdiblanco.

"El hecho de estar con Manuel Pellegrini otra vez, trabajar a su lado con todo el 'staff' técnico, es algo apasionante. Creo que es un gran profesional; la trayectoria no hace falta explicarla. Estoy convencido de que va a aportar mucha experiencia, sabiduría e, indudablemente, trabajar a su lado es para mí todo un privilegio", añadía el extremeño, que no se marca objetivos grandilocuentes de inicio: "No me gusta prometer títulos; me gusta prometer trabajo, calidad, disciplina, exigencia... Es lo que voy a pedir a todas las personas que componen la familia bética. Con todo esto, unido al apoyo de la afición, estoy convencido de que todos vamos a poder presumir de nuestro equipo y disfrutar de grandes tardes; creo que llevaremos al club a lo más alto posible si cumplimos con estos objetivos".

El nuevo jefe de la planificación heliopolitana reclamaba unidad para finalizar: "Todos sabemos que el Betis es un gran club. Los directivos, en estos años que llevan al frente, he podido comprobar que han trabajado mucho para poner a disposición de las personas que están en los diferentes departamentos las últimas tecnologías, que pudieran trabajar de una forma muy profesional para crear el mayor rendimiento posible en todas las áreas. A partir de estos momentos, mi función va a ser, sobre todo, optimizar todos esos recursos, procurar unir todos los estamentos, trabajar con el 'staff' técnico, procurar trabajar con el fútbol base y, realmente, conseguir entre todos lo que deseamos, mantener al Betis lo más arriba posible, procurando, cuando juguemos al fútbol, pues disfrutar de nuestro Betis, que la afición se marche a casa con alegría; que los niños, las familias vuelvan a disfrutar con su Betis; estoy convencido que lo vamos a conseguir".