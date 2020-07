Calzado: "No es fácil subir de Tercera a Segunda B"

Miguel Calzado, director de la cantera del Betis, se mostró "contento y satisfecho" por lograr el ascenso del Betis Deportivo de Tercera división a Segunda B tras vencer anoche al Ciudad de Lucena (4-1).



"No es fácil subir de Tercera a Segunda B, aunque tenemos un equipo de muchísima calidad pero la juventud, los campos, todo eso conlleva un sacrificio bastante importante y una dificultad también. Así que, contento y satisfecho por cumplir el objetivo", destacó en los medios oficiales del club.



También es de alabar que algunos jugadores hayan ayudado al primer equipo a lo largo de la temporada, sobre en el caso de Edgar o Raúl, autor anoche de un 'hat-trick': "Sí ese es el principal objetivo, sacar futbolistas para el primer equipo y la suerte de que todos los años se están asentando jugadores".



"Es importante no solo el trabajo de cantera si no que el club apueste por la cantera, algo que mucho equipos dicen pero el Betis no lo dice sino que lo demuestra con hechos", apuntilló Calzado.