Barragán, que ya sabe que no renovará, se despide: "Un bético para siempre"

Ha sido, durante estos últimos tres años, un ejemplo de profesionalidad absoluta. Llegó en 2017 cedido por el Middlesbrough, firmando una excelente campaña a las órdenes de Quique Setién, firmando seis asistencias en 29 partidos. Aquello justificó con creces que el Betis ejerciera la opción de compra, cifrada en un millón de euros, aunque la llegada de Emerson le fue restando protagonismo, sin pasar de la quincena de encuentros en la 18/19 y 19/20. Ante la tesitura actual, no dudo en alargar su contrato sin exigir un euro a cambio. Ahora, se marcha.



Antonio Barragán (33) deberá continuar con su carrera lejos de casa. Quedaba una posibilidad de renovar por un año ante la amenaza de que el Barcelona venda al brasileño y haya que buscar dos laterales derechos en el mercado, pero Antonio Cordón y Manuel Pellegrini ya han decidido que el de Pontedeume no formará parte del proyecto 20/21. Una vez conocido su futuro en verdiblanco, el defensor utilizaba sus redes sociales para despedirse de todos en Heliópolis y para mostrar, una vez más, su compromiso.





"Hoy se cierra una de las etapas más bonitas para mía nivel profesional y personal, hoy me despido del Real Betis Balompié. Durante estas tres temporadas he vivido momentos inolvidables en este club y he defendido con orgullo sus colores siempre. Por eso quiero agradecer a todos los que me habéis acompañado en esta aventura. En primer lugar, quiero dar las gracias a mis compañeros, con los que he compartido tantas horas de viaje, entrenamientos y que, sobre todo, han estado a mi lado en los momentos buenos y en los no tan buenos. También quiero dar las gracias a todos aquéllos que forman esta gran familia que es el Betis: cuerpo técnico, utilleros, ayudantes y resto de personal de la entidad. No me olvido tampoco de nuestra gran afición, la mejor de la Liga; ha sido un orgullo jugar para vosotros este tiempo y sentir vuestros ánimos en cada partido.

Gracias por todo el cariño que me habéis hecho sentir.

Se despide un bético para siempre.

Antonio Barragán"