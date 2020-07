China tienta a Pellegrini, pero su círculo cercano no cree que deje el Betis

Noticia extraña, pero de indudable relevancia por lo extremadamente sorprendente que sería que Manuel Pellegrini no comenzase la temporada como entrenador del Betis. Según ha anunciado el programa 'Radio Gaceta de los Deportes', de Radio Nacional de España, el técnico chileno ha recibido una importante oferta del fútbol chino que estaría dispuesto a estudiar.



Consultados por ESTADIO Deportivo, desde el círculo más cercano al entrenador verdiblanco tranquilizan al beticismo y deslizan sus más que serias dudas de que Pellegrini acabe rompiendo su contrato para volver a la liga asiática, donde ya dirigió al Hebei China Fortune en las temporadas 16/17 y 17/18. No creen, aseguran, que algo tan llamativo pueda suceder. No obstante, sin desmentir ni confirmar esa importante propuesta de última hora, recuerdan que en el fútbol siempre puede pasar de todo.



La información de RNE incluso apunta a que Antonio Cordón, flamante director deportivo, ha propuesto al club el nombre de Jordi Cruyff como hipotético recambio de Pellegrini, en el aún remoto supuesto de que el chileno aceptase la oferta china. Cabe recordar que Cruyff fue el técnico que el dirigente extremeño fichó como seleccionador de Ecuador y que rompió su contrato cuando Cordón se desvinculó del país suramericano para fichar por el Betis.





De momento, a la espera de más detalles,. De hecho, el propio Cordón se refería la pasada madrugada a Pellegrini y auguraba una buena relación con él. "Manuel es un entrenador exigente, con, estáy cuanto mejor grupo tenga para trabajar, estará más contento", señalaba el director deportivo a Onda Cero.que se ha interesado por los servicios de Pellegrini, pero cabe recordar que hace sólo unos días, el soriano se desvinculó por "motivos personales" del Qingdao Huanghai , pese a que hace sólo una semana, el pasado 22 de julio, el club chino oficializó su llegada en su página web.