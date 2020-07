Para Pellegrini, China puede esperar

"Tenemos entrenador para rato". Antes que empezar a fichar, el nuevo hombre fuerte de a secretaría técnica de Real Betis ha tenido que apagar un fuego. Corto y de poco recorrido, pero intenso y que amenazaba con tocar de lleno la línea de flotación del nuevo proyecto. Antonio Cordón desmentía en El Larguero la posibilidad de que Manuel Pellegrini fuera a marcharse a China, una opción que no veía viable ni el entorno del propio extécnico del Real Madrid y de la que no espera oír hablar más en los próximos días.

"Hay que ser muy imaginativo para publicar esto. No ha llegado oferta alguna. Los béticos pueden estar tranquilos porque tienen entrenador para rato. Pellegrini ha venido al Betis con una ilusión tremenda, está muy motivado y sólo tiene los esfuerzos puestos en poner en la pretemporada a punto a los jugadores. Es una noticia que está fuera de contexto, que ha creado mucho impacto, por lo que ya me han dicho, pero que esté todo el mundo tranquilo porque tenemos Pellegrini para rato", aseguraba Cordón en la cadena SER, donde confirmaba que no había llegado nada al club, aunque tampoco podía desmentir que hubieran tentado al entrenador chileno.

De eso se encargó el propio representante de Pellegrini, Jesús Martínez, en El Chiringuito. "Pellegrini recibió ofertas y pensó que el mejor equipo para él era el Betis. Pellegrini no se va a ir a China", aseguraba. Zanjando esto, lógicamente, Antonio Cordón ni se refirió a la opción de que Jordi Cruyff pudiera ser su sustituto, la alternativa que habían asegurado desde Radio Nacional que existía.

Ambos, tanto Cordón como Pellegrini, están centrados en intentar repetir los éxitos logrados hace tres lustros en Castellón. "Coincidimos en el Villarreal todos los años que él estuvo, en una etapa muy bonita del club y de la ciudad y vamos a ver si podemos repetir algo parecido en el Betis", indicó el dirigente bético, quien volvía a advertir que él no había traído al chileno, quien ya estaba en el club antes de que él se desvinculase de la Federación de Ecuador y empezase a trabajar para el Betis. "Yo llego y él -Pellegrini- ya está. Pienso que los dirigentes del Betis sabían que habíamos trabajado juntos y que nos llevábamos bastante bien, la comunión era perfecta", admite.