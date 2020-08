Boca se da por vencido y despeja aún más el camino de Isla al Betis

Volviendo a Heliópolis, cabe recordar que Antonio Barragán se despidió el pasado jueves del Betis, donde ha militado las tres últimas temporadas, con una sentida carta publicada en las redes sociales. El adiós del veterano lateral derecho acerca aún más a Heliópolis al chileno Mauricio Isla, que tiene una jugosa propuesta de los verdiblancos (dobla a la presentada por Boca Juniors) y que podría ser anunciado en breve como nuevo dueño del costado derecho de la zaga bética.

El chileno -en un estado de forma envidiable- no quiere precipitarse en su decisión y lo está, pero de momento el Betis, con mucha diferencia, el mejor colocado para hacerse con sus servicios. Desde el Benito Villamarín ya movieron ficha hace unos días y le presentaron una jugosa propuesta que fue desvelada en Chile. Según el diario La Cuarta, el club heliopolitano habría puesto sobre la mesa un contrato deal chilenoa razón depor cada temporadasegún los objetivos logrados.

La opción de jugar en España entusiasma a su familia, pues su mujer, la modelo Gala Caldirola es alicantina. "No he hablado con Manuel Pellegrini, no he tenido ninguna conversación con él. Si yo tengo una conversación con él y quiere que vaya al Betis, sería una linda oportunidad. El fútbol español es uno de los mejores del mundo y sería lindo jugar acá", decía también el propio Isla hace sólo unos días, en una entrevista en su país.