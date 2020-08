La felicidad de Ceballos decidirá su futuro destino

Dani Ceballos ganaba esta tarde su primer título en Inglaterra. Los 'Gunners', con él al mando, superaban (2-1) a un Chelsea que sufrió la expulsión del también exmadridista Kovacic y vieron cómo les remontaban el partido. Pero no es eso de lo que más pendientes están en el Real Betis sino del futuro de un jugador que se siente importante en el Arsenal, que aún le quedan tres años de contrato con el Madrid y que, antes del partido, quería enviarle un mensaje a todos los clubes que le pretenden.



"Tengo que esperar a que acabe todo -el partido de hoy y la Champions del Madrid- para sentarme con el Madrid, porque al fin y al cabo tengo tres años más de contrato con ellos, y que me expongan lo que creen que es mejor para mí. Obviamente yo tomaré la decisión de jugar donde más crea conveniente y más feliz sea", señalaba el utrerano en una entrevista con El País, donde repasaba sus últimos años: "Es obvio que después de salir del Betis en 2017, donde tenía todos los galones, llegas al Madrid y está claro a lo que te enfrentas. Pocos jugadores con 20 o 21 años han sido titulares en este equipo. Pero los dos años que jugué, aunque poco, aprendí mucho de todos mis compañeros a nivel personal y físico. Cuando he tenido continuidad, como ahora en el Arsenal, he estado disfrutando y desarrollando un buen fútbol", admitía.



Y advertía, sin nombrar al Betis, que aunque aquí tenga su corazón, allí también tiene alicientes para seguir. "Mi ilusión es seguir a este nivel: ahora mismo me siento líder de este equipo, importante, un jugador con galones. Rodeado de gente que cree en ti es más fácil creer en la gente. Cuando juegas así y también tienes la confianza del entrenador todo es más fácil. A este nivel creo que puedo jugar tranquilamente en cualquier equipo", afirmaba el sevillano.



Pese a ser ofensivo, Arteta lo ha situado de pivote y lo ha convertido en el jugador que más balones roba en el Arsenal. "Lo asimilé cuando era juvenil. Un entrenador del Betis me dijo que los diez, por mucha calidad que tuvieran, si no corrían para atrás se quedaban en uno más. Cuando tú tienes trabajo, ayudas en defensa y estás implicado con el equipo€ a los entrenadores les fascinan los que tienen sacrificio y buen trato de pelota. Aquí he mejorado muchísimo el tackling", indica.



Tras acabar hoy su temporada, el jugador regresará y en unos días se reunirá con el Real Madrid para conocer su futuro, del que el Betis está muy pendiente.



De momento, su celebración en el segundo gol de Aubameyang ha dado para muchas bromas.















Video: Dani Ceballos celebrating Pierre-Emerick Aubameyang's goal to put Arsenal ahead against Chelsea in the FA Cup final. @DaniCeballos46 ???? [BT] #afc pic.twitter.com/Ksik09Lans — afcstuff (@afcstuff) August 1, 2020