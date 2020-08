Aurier se entromete en el camino de Emerson

"Complicada". Así calificaron hace unos días la operación de Emerson con el Milan que iba a dejar al Betis sin su lateral derecho, pero en la que se iba a embolsar una bonita suma si, como preveía el Barça, el traspaso se cerraba en 30-32 millones de euros.

El Milan se echó atrás. Según fuentes italianas, no estaba dispuesto a ofrecer más de 22 millones, una cifra muy baja para el Barça, por la que no le compensaría traspasar al aún jugador bético -por lo que debería pagarle al Betis- y quedaron en los días siguientes en retomar las negociaciones.

Sin embargo, el Milan no parece dispuesto a esperar y están tanteando otras opciones más económicas, como Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, o retomar negociaciones antiguas. En este caso se trata del lateral costamarfileño del Tottenham Serge Aurier. Sky Sport desvelaba anoche nuevos contactos con los Spurs por el ex del PSG y Paolo Maldini reconocía que ya lo lleva siguiendo desde el pasado año. "Hablamos con su agente y hubo una oportunidad de comprarlo, pero al final no se hizo nada", indicaba el director de Estrategia Deportiva y Desarrollo del AC Milan.

Aurier es un fijo en el Tottenham y aún le quedan dos años de contrato con los londinenses, que pagaron 25 millones por él al PSG hace tres años. Allí, precisamente, tuvo un enfentamiento con Zlatan Ibrahimovic, con el que ahora coincidiría en el Milan en caso de que se cerrase la operación.

Según este mismo medio, el Milan espera sacar al jugador por una cifra que ronda entre 12 y 15 millones, inferior a la que pagaría por una joven promesa como Emerson, aunque su apuesta sería por un futbolista ya consolidado de 27 años.

El Betis, mientras tanto, sigue a la espera. Tras la marcha de Barragán se ha quedado sólo con Emerson y, aunque Francis debe regresar cuando acabe la temporada del Almería, incorporará a uno o dos jugadores para esa posición. Isla, de hecho, podría ser el primero en llegar.