Dos golazos para demostrar a Pellegrini que tiene sitio en el Betis

Hace ya siete años que debutó en Segunda división con el Barcelona B, unos meses después se estrenó en la Serie A y han pasado ya cinco temporadas desde su puesta de largo en LaLiga como futbolista del Sporting de Gijón. Jugó dos años y medio en el Betis y ha estado un curso y medio cedido en el Genoa, al que el pasado domingo salvó del descenso con un doblete. Podría parecer que Tonny Sanabria regresará al conjunto verdiblanco ya de vuelta de todo; pero nada más lejos de la realidad.



No en vano, el paraguayo es el más joven de todos los delanteros que tienen contrato con el Betis, pues aún tiene 23 años, frente a los 24 del polivalente Aitor Ruibal -que también vuelve de una cesión en el Leganés-, los 26 de Loren Morón o los 27 con los que cuentan Borja Iglesias y Juanmi Jiménez. Además, sin hacer una gran temporada, sus seis goles sólo son superados por el marbellí (12), ya que el 'Panda' sólo ha aportado tres, por uno del ex de la Real y el Málaga. Ruibal, que ha llegado a jugar como lateral derecho, no ha llegado a estrenarse como pepinero (hizo 12 con el Rayo Majadahonda en la 18/19).



Al Betis, tanto con Rubi como durante la interinidad de Alexis, le ha faltado presencia arriba y eso es una carencia heredada desde la época de Quique Setién que el propio Sanabria sufrió en sus carnes. Con todo, se marchó en enero de 2019 haciendo lo que mejor sabe: marcó el último gol de los heliopolitanos en 2018 y también el primero del pasado año. Con el club de La Palmera sumó 18 tantos en 64 encuentros oficiales y con el Genoa ha firmado 9 dianas en 39 choques.



No son grandes cifras, pero el pasado domingo, Sanabria demostró por qué le llamaban de pequeño el 'Yacaré del área' y demostró a Manuel Pellegrini que tiene instinto de depredador en el área y calidad suficiente como para tener un sitio en la plantilla que el chileno comandará la próxima temporada. Decisivo para la permanencia de la escuadra 'rossoblú', el internacional guaraní dejó encarrilada la victoria ante el Hellas Verona (3-0) con dos tantos de bellísima factura y en los que exhibió una gran habilidad para definir.



En el primero, se comportó como todo un 'killer'. Participó en el origen de la jugada y se dirigió directamente al centro área, donde se preparó para recibir un centro muy bombeado que puso desde la banda derecha su compañero Leranger y batió al portero veronés con un certero cabezazo, como pueden comprobarse en las imágenes de la jugada, que ha tenido una gran repercusión mediática en el país natal de Sanabria.





#ParaguayosXElMundo GOOOOOL de Tony Sanabria (@TSanabria9) para el Genoa que vence 1x0 al Hellas Verona en el Fútbol Italiano.



pic.twitter.com/neHASad8Gu — Fútbol Guaraní (@guarani_futbol) August 2, 2020

#ParaguayosXElMundo GOOOOOL de Tony! Doblete del compatriota para que Genoa le gane 2-0 al Hellas Verona en Italia.



pic.twitter.com/Pw8Y4sZxRk — Fútbol Guaraní (@guarani_futbol) August 2, 2020

El jugador propiedad del Betis firmódespués de tres partidos ausente por problemas musculares -la fragilidad física es su principal hándicap- y lo hizo en. Si en el 13' adelantó a su equipo con un bello testarazo, para el 2-0 hizo acopio de todas sus habilidades: se posicionó bien de espaldas, fijó a los centrales, aguantó bien para no caer en fuera de juego y salió en el momento justo para cazar, con un, un buen pase filtrado por Pandev y definió como lo hacen los mejores goleadores: con unvisitante.Cabe recordar que,, Sanabria debe volver a un Betis que desde el pasado verano esde su pase. Y es que, después de adquirir la mitad de sus derechos en 2016, los verdiblancos se hicieron con el. El de San Lorenzo, que renovó antes de irse a Italia, tiene contrato en vigor hasta. La solución a los problemas de ataque podría estar en casa.Puedes recordar cómo le ha ido a Sanabria y al resto de cedidos del Betis en la pasada 2019/2020 en esta galería elaborada por ESTADIO Deportivo