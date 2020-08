El Sporting CP desbloquea el 'caso Feddal' y adelanta al Betis por Pedro Porro

El interminable traspaso de Zouhair Feddal al Sporting Clube ha escrito un enésimo capítulo que, esta vez sí, parece que podría ser el definitivo. El fichaje del marroquí parecía cerrado antes incluso de que concluyese LaLiga, pero lo han impedido hasta ahora las palpables diferencias entre ambos clubes, principalmente en el aspecto económico, donde el Betis ha reclamado avales bancarios ante las dudas que le genera la capacidad de solvencia del club portugués que según la prensa de su país ha conseguido desbloquear por fin la operación del central y también la del lateral derecho Pedro Porro, adelantando precisamente a la entidad heliopolitana.

En este sentido, el diario O Jogo publica este martes en su portada que el Sporting se ha comprometido a presentar las garantías de pago requeridas por el Betis de los cerca de tres millones de euros en los que se cerraría el traspaso del central marroquí, cantidad que los lisboetas pagarían en dos años. Eso sí, el citado diario luso añade igualmente que el club de La Palmera también reclama incluir una cláusula de penalización por si los 'Leoes' (no se fía en absoluto) incumpliesen su compromiso. Agrega, asimismo, que esta medida ya se la exigió el Braga en la operación con Rubén Amorim.

Cabe recordar que ambas entidades habían pactado el abono por parte portuguesa de un fijo de 2,7 millones, más otros 800.000 euros en variables condicionadas al rendimiento particular y colectivo durante la duración del contrato que el marroquí firmaría allí, de tres temporadas y una cuarta opcional.

Incluso, el propio Feddal viajó a la capital lusa nada más terminar LaLiga para pasar el reconocimiento médico. Ahí comenzaron los problemas, pues el Sporting adujo que la importante lesión en el tendón de Aquiles izquierdo que sufrió el zaguero hace dos años y medio justificaba una renegociación a la baja, a lo que el Betis contestó que aquello está olvidado y no le ha vuelto a dar problemas.

La versión oficial es que el conjunto albiverde se había retirado de la negociación al estar en desacuerdo con alguna contrapropuesta bética, que también habría tratado de incluir en el trato un porcentaje más de William Carvalho (su club de origen conserva aún un 25 por ciento), aspecto en el que este martes vuelven a insistir desde Portugal, pero al que el Sporting se niega a acceder.

No obstante, tal y como adelantó ESTADIO Deportivo el pasado miércoles, el inconveniente principal radica en que las arcas lusas están sin fondos, seguramente por haber avanzado en otras gestiones, por lo que la táctica, si Feddal y el Betis no se cansan antes, pasaba por dejar pasar el tiempo hasta que los heliopolitanos cediesen o se concretasen ventas que rellenenasen la partida presupuestaria del histórico club del país vecino. Éste, finalmente, se verá obligado a firmar las garantías de pago que exigen en el Benito Villamarín, cuya afición no acaba de entender del todo que quieran deshacerse del zaguero.

Principio de acuerdo Sporting-City por Pedro Porro



La semana pasada, cuando todo parecía reconducirse, el director deportivo del Sporting CP, Hugo Viana, viajó a España a acelerar las tres operaciones que mantiene abiertas: Adán, Feddal y Pedro Porro, lateral derecho que también está en la órbita del Betis para suplir la vacante dejada por Antonio Barragán, pero que todo apunta a que jugará en el José Alvalade la próxima temporada.

El diario Record anuncia este martes en portada que ya existe un principio de acuerdo entre el club lisboeta y el Manchester City, club propietario del defensor extremeño, que esta pasada campaña ha estado cedido en el Real Valladolid. De igual modo, O Jogo apunta en páginas interiores que esa entente alcanzada es para un préstamo por dos temporadas y a que la operación está únicamente a la espera de fijar la opción de compra que se guardarían los lusos. El club inglés quiere que sea bastante superior a los 10 millones que proponen sus interlocutores.