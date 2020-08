Juanmi se pone a punto para convertirse en el fichaje que no pudo ser

Nada salió la temporada como Juanmi Jiménez esperaba. Fue el primer fichaje del Betis la temporada pasada con la intención de que aportara su olfato goleador al nuevo proyecto, pero desde el principio todo se torció para el ariete malagueño. De hecho, Rubi sólo le concedió siete minutos en los primeros cuatro partidos y tras su primera titularidad, en la quinta jornada, cayó lesionado.



Estas molestias en el pie le obligaron a perderse gran parte de la temporada, no reapareciendo hasta la recta final del campeonato, ya después del parón. Una irrupción en principio esperanzadora, con gol ante el Levante y presencia contr el Celta y el Villarreal, lo que, no obstante, resultó un espejismo, porque perdió protagonismo en los últimos partidos y, para colmo, fue expulsado en la última de cierre contra el Valladolid con consecuencias funestas para el delantero.



El árbitro recogió en el acta que el malagueño le dijo "vete por ahí", lo que el Comité de Competición castigó con dos paertidos de sanción, lo que impedirá entrar en la convocatoria de los dos primeros choques de la próxima temporada. Un obstáculo más que tendrá que superar un Juanmi dispuesto a resurgir en su segunda temporada en Heliópolis después de que el Betis pagara dos millones por él y sólo haya jugado 261 minutos y haya marcado un gol.



El delantero confía en sus opciones y se prepara en vacaciones para afrontar la pretemporada, que arranca la próxima semana, en buena forma. Así, el Betis, en sus medios, publicó un vídeo en que se aprecia al delantero trabajando duro en su casa, con flexiones y bicicleta, para ponerse a punto en su tiempo libre antes del inminente regreso al trabajo. Y es que en la 20/21 quiere ser el refuerzo que no pudo ser la tempoarada recién terminada.